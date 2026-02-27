Punta Arenas,
27 de febrero de 2026

AUTORIDADES SUPERVISAN BODEGAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN MAGALLANES ANTES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026

​La inspección permitió verificar el abastecimiento, conservación y logística del Programa de Alimentación Escolar y de Párvulos que beneficiará a más de 11 mil estudiantes en la región.

imagen-visita-a-bodegas-5

A pocos días del inicio del año escolar, el seremi de Educación de Magallanes, Valentín Aguilera Gómez, junto a la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco Salinas, supervisaron las bodegas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y del Programa de Alimentación de Párvulos, con el objetivo de constatar las condiciones de almacenamiento y distribución de los productos que serán entregados a establecimientos educacionales.

Durante la visita, las autoridades recorrieron cámaras de frío, áreas de control de calidad y espacios de almacenamiento, verificando procesos de revisión nutricional y gramajes de los alimentos destinados a lactantes, párvulos, niñas, niños, jóvenes y adultos del sistema público y subvencionado. Según explicó el seremi Aguilera, existen las condiciones necesarias para asegurar el servicio a más de 11 mil estudiantes beneficiarios en toda la región, incluyendo establecimientos ubicados en zonas aisladas.

Por su parte, la directora regional de Junaeb informó que este 2026 comienza la operación de una nueva empresa adjudicataria del servicio de alimentación por un periodo de tres años, incorporando por primera vez alimentación diversificada en Magallanes, además de canastas especiales para estudiantes con diagnóstico de celiaquía y otras necesidades alimentarias particulares.

Desde la empresa Aliservice, encargada de la ejecución del programa, señalaron que ya se encuentran preparados para el inicio de marzo, con abastecimiento completo de materias primas, productos refrigerados y personal manipulador distribuido en los distintos establecimientos educacionales de la región.

Los programas de alimentación de Junaeb beneficiarán este año a 11.829 personas en Magallanes, contemplando 24.611 raciones diarias y más de 492 mil servicios programados solo durante marzo, reforzando así el acceso a una alimentación adecuada como apoyo clave para el proceso educativo.

MOP INICIA OBRAS DE REPOSICIÓN DE PAVIMENTO ENTRE CASAS VIEJAS Y DOROTEA EN RUTA 9 DE PUERTO NATALES

VISITA A LAS VIVIENDAS PILOTO PERMITIÓ A 304 FAMILIAS DE PUERTO NATALES CONOCER EL AVANCE DE LOS PROYECTOS FIORDOS DEL SUR

Leer Más

​Ambos proyectos consideran una inversión que supera los 24 mil millones de pesos y forman parte del Plan de Emergencia Habitacional que el Minvu ha implementado en la Provincia de Última Esperanza.

​Ambos proyectos consideran una inversión que supera los 24 mil millones de pesos y forman parte del Plan de Emergencia Habitacional que el Minvu ha implementado en la Provincia de Última Esperanza.

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

Daniela Henríquez, socia de Luga Coffee

LUGA COFFEE: EMPRENDIMIENTO MAGALLÁNICO UNE CAFÉ, ARTE Y ENCUENTRO EN PUNTA ARENAS

retrato presidente electo kast

"ASUMO COMO PRESIDENTE DE TODOS LOS CHILENOS": REVELAN RETRATO OFICIAL DEL PRESIDENTE ELECTO JOSÉ ANTONIO KAST