AUTORIDADES SUPERVISAN BODEGAS DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR EN MAGALLANES ANTES DEL INICIO DEL AÑO ESCOLAR 2026

A pocos días del inicio del año escolar, el seremi de Educación de Magallanes, Valentín Aguilera Gómez, junto a la directora regional de Junaeb, Natacha Carrasco Salinas, supervisaron las bodegas del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y del Programa de Alimentación de Párvulos, con el objetivo de constatar las condiciones de almacenamiento y distribución de los productos que serán entregados a establecimientos educacionales.

Durante la visita, las autoridades recorrieron cámaras de frío, áreas de control de calidad y espacios de almacenamiento, verificando procesos de revisión nutricional y gramajes de los alimentos destinados a lactantes, párvulos, niñas, niños, jóvenes y adultos del sistema público y subvencionado. Según explicó el seremi Aguilera, existen las condiciones necesarias para asegurar el servicio a más de 11 mil estudiantes beneficiarios en toda la región, incluyendo establecimientos ubicados en zonas aisladas.

Por su parte, la directora regional de Junaeb informó que este 2026 comienza la operación de una nueva empresa adjudicataria del servicio de alimentación por un periodo de tres años, incorporando por primera vez alimentación diversificada en Magallanes, además de canastas especiales para estudiantes con diagnóstico de celiaquía y otras necesidades alimentarias particulares.

Desde la empresa Aliservice, encargada de la ejecución del programa, señalaron que ya se encuentran preparados para el inicio de marzo, con abastecimiento completo de materias primas, productos refrigerados y personal manipulador distribuido en los distintos establecimientos educacionales de la región.

Los programas de alimentación de Junaeb beneficiarán este año a 11.829 personas en Magallanes, contemplando 24.611 raciones diarias y más de 492 mil servicios programados solo durante marzo, reforzando así el acceso a una alimentación adecuada como apoyo clave para el proceso educativo.