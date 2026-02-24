Punta Arenas,
24 de febrero de 2026

DETIENEN A CONDUCTOR EN ESTADO DE EBRIEDAD TRAS CHOCAR VEHÍCULO EN CALLE ERRÁZURIZ

​Imputado además mantenía una orden vigente por robo emanada desde Santiago.

Investigan a carabineros por pornografía infantil en Magallanes

Un hombre de 40 años fue detenido la madrugada de este martes 24 de febrero en Punta Arenas, tras protagonizar un choque en calle Errázuriz y huir del lugar en evidente estado de ebriedad.

Según informó Carabineros de la 1ª Comisaría de Punta Arenas, el procedimiento se inició cerca de las 4:30 horas, cuando personal policial acudió a un domicilio donde el propietario denunció que un conductor, al retroceder su automóvil, impactó un vehículo que se encontraba bajo su cuidado.

De acuerdo con el relato de la víctima, al salir a enfrentar al conductor, este descendió del vehículo en aparente estado de ebriedad y huyó a pie en dirección norte. Gracias a un rápido patrullaje y la identificación entregada por el denunciante, el sujeto fue ubicado y detenido en calle Fagnano.

Al verificar sus antecedentes, el sistema policial arrojó que el imputado mantenía una orden vigente por robo en lugar no habitado, emanada del 14° Juzgado de Garantía de Santiago. Además, tras la prueba respiratoria correspondiente, se estableció que conducía bajo los efectos del alcohol.

El detenido, identificado con las iniciales D.A.G.B., pasó a control de detención durante la jornada de este martes 24 de febrero por los delitos de conducción en estado de ebriedad, daños y mantener orden vigente.



Samuel Cifuentes

180 CUPOS DISPONIBLES: CARABINEROS ABRE POSTULACIÓN EXTRAORDINARIA PARA CIVILES DE TODO EL PAÍS

​Consejo Regional dio luz verde a la etapa de diseño del recinto que se emplazará en Cerro Sombrero y beneficiará a 679 personas.

