PLADECO: MUNICIPIO INVITA A TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Hace algunas semanas, la Municipalidad de Punta Arenas inició el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), instrumento de planificación estratégica que guía la gestión municipal por un período de cuatro años e integra la visión de la comunidad.

En este contexto, se realizarán nueve talleres territoriales de participación ciudadana entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero, en dependencias del Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagonia (Waldo Seguel 469), frente al Colegio Británico. Los encuentros se desarrollarán en dos grupos diarios: de 18:00 a 20:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. La ciudad fue dividida en nueve sectores, según Unidades Vecinales, para efectos de esta convocatoria.

"Son talleres abiertos a toda la comunidad, organizados por sectores. Invitamos a las juntas de vecinos y a todos quienes quieran participar. Se trabajará con preguntas sencillas que nos permitan recoger la visión ciudadana sobre la comuna que queremos construir", explicó Ángela Salazar, asesora urbana del municipio.

A ello se suman cinco talleres con actores relevantes de distintos ámbitos, que se desarrollarán entre el 2 y el 4 de marzo. Estos encuentros abordarán áreas como salud, deportes y recreación; agentes económicos locales; hub antártico; medio ambiente; y cultura y patrimonio, convocando a instituciones públicas y privadas, gremios y universidades.

Cabe destacar que este proceso participativo comenzó con una encuesta online disponible en la página web del municipio, la que estará habilitada hasta el 6 de marzo, permitiendo que más vecinos puedan aportar sus opiniones.

Sectores:

SECTOR 1

· UV N°05 – General Bulnes

· UV N°41 – Villa Las Nieves

· UV N°44 – Barrio Hortícola

· UV N°45 – Villa Friburgo

· UV N°54 – Cataratas del Niágara

· UV N°32 – Río Seco

· UV N°33 – Pampa Alegre

· UV N°6R – Barranco Amarillo

SECTOR 2

· UV N°02 – Juan Williams

· UV N°03 – Mauricio Braun

· UV N°04 – Gobernador

· UV N°06 – 5 de Abril

· UV N°08 – Playa Norte

· UV N°11 – Juan Ladrilleros

· UV N°25 – El Ovejero

· UV N°26 – Barrio Croata

· UV N°27 – Don Bosco

· UV N°29 – Muñoz Gamero

SECTOR 3

· UV N°01 – Cecil Rasmussen

· UV N°37 – Las Vertientes

· UV N°42 – Pampa Redonda

· UV N°43 – Villa Alfredo Lorca

· UV N°52 – Selknam

· UV N°53 – Cardenal Raúl Silva Henríquez

· UV N°55 – Hornillas

SECTOR 4

· UV N°10 – Barrio Prat

· UV N°12 – Río de las Minas

· UV N°38 – Concepción / Chorrillos

· UV N°39 – Santos Mardones

SECTOR 5

· UV N°13 – Carlos Ibáñez

· UV N°14 – Independencia

· UV N°35 – Avenida República

· UV N°36 – El Pingüino

· UV N°40 – 21 de Mayo

SECTOR 6

· UV N°15 – Manuel Rodríguez

· UV N°16 – San Miguel

· UV N°17 – René Schneider

· UV N°20 – Sector Fiscal

· UV N°28 – Cerro de la Cruz

· UV N°51 – Juan Pablo II

SECTOR 7

· UV N°18 – 12 de Octubre

· UV N°19 – Sector Uno

· UV N°21 – Sector Sur

· UV N°22 – Mateo de Toro y Zambrano

· UV N°23 – Río de la Mano

· UV N°30 – Barrio Sur

SECTOR 8

· UV N°31 – Miraflores Alto

· UV N°48 – Manuel Bulnes

· UV N°49 – Pedro Aguirre Cerda

SECTOR 9

· UV N°24 – Fitz Roy

· UV N°46 – Prolongación Martínez de Aldunate

· UV N°50 – Domingo Espiñeira

· UV N°57 – Archipiélago de Chiloé

· UV N°34 – Río de los Ciervos

