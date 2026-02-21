Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

21 de febrero de 2026

PLADECO: MUNICIPIO INVITA A TALLERES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Entre el 23 de febrero y el 4 de marzo se desarrollarán talleres territoriales y sectoriales para construir el nuevo Plan de Desarrollo Comunal. ​

PD 1 (2)

Hace algunas semanas, la Municipalidad de Punta Arenas inició el proceso de actualización del Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO), instrumento de planificación estratégica que guía la gestión municipal por un período de cuatro años e integra la visión de la comunidad.

En este contexto, se realizarán nueve talleres territoriales de participación ciudadana entre el lunes 23 y el viernes 27 de febrero, en dependencias del Instituto Teológico Interdenominacional de la Patagonia (Waldo Seguel 469), frente al Colegio Británico. Los encuentros se desarrollarán en dos grupos diarios: de 18:00 a 20:00 horas y de 19:00 a 21:00 horas. La ciudad fue dividida en nueve sectores, según Unidades Vecinales, para efectos de esta convocatoria.

"Son talleres abiertos a toda la comunidad, organizados por sectores. Invitamos a las juntas de vecinos y a todos quienes quieran participar. Se trabajará con preguntas sencillas que nos permitan recoger la visión ciudadana sobre la comuna que queremos construir", explicó Ángela Salazar, asesora urbana del municipio.

A ello se suman cinco talleres con actores relevantes de distintos ámbitos, que se desarrollarán entre el 2 y el 4 de marzo. Estos encuentros abordarán áreas como salud, deportes y recreación; agentes económicos locales; hub antártico; medio ambiente; y cultura y patrimonio, convocando a instituciones públicas y privadas, gremios y universidades.

Cabe destacar que este proceso participativo comenzó con una encuesta online disponible en la página web del municipio, la que estará habilitada hasta el 6 de marzo, permitiendo que más vecinos puedan aportar sus opiniones.

Sectores:

SECTOR 1

·        UV N°05 – General Bulnes

·        UV N°41 – Villa Las Nieves

·        UV N°44 – Barrio Hortícola

·        UV N°45 – Villa Friburgo

·        UV N°54 – Cataratas del Niágara

·        UV N°32 – Río Seco

·        UV N°33 – Pampa Alegre

·        UV N°6R – Barranco Amarillo

SECTOR 2

·        UV N°02 – Juan Williams

·        UV N°03 – Mauricio Braun

·        UV N°04 – Gobernador

·        UV N°06 – 5 de Abril

·        UV N°08 – Playa Norte

·        UV N°11 – Juan Ladrilleros

·        UV N°25 – El Ovejero

·        UV N°26 – Barrio Croata

·        UV N°27 – Don Bosco

·        UV N°29 – Muñoz Gamero

SECTOR 3

·        UV N°01 – Cecil Rasmussen

·        UV N°37 – Las Vertientes

·        UV N°42 – Pampa Redonda

·        UV N°43 – Villa Alfredo Lorca

·        UV N°52 – Selknam

·        UV N°53 – Cardenal Raúl Silva Henríquez

·        UV N°55 – Hornillas

SECTOR 4

·        UV N°10 – Barrio Prat

·        UV N°12 – Río de las Minas

·        UV N°38 – Concepción / Chorrillos

·        UV N°39 – Santos Mardones

SECTOR 5

·        UV N°13 – Carlos Ibáñez

·        UV N°14 – Independencia

·        UV N°35 – Avenida República

·        UV N°36 – El Pingüino

·        UV N°40 – 21 de Mayo

SECTOR 6

·        UV N°15 – Manuel Rodríguez

·        UV N°16 – San Miguel

·        UV N°17 – René Schneider

·        UV N°20 – Sector Fiscal

·        UV N°28 – Cerro de la Cruz

·        UV N°51 – Juan Pablo II

SECTOR 7

·        UV N°18 – 12 de Octubre

·        UV N°19 – Sector Uno

·        UV N°21 – Sector Sur

·        UV N°22 – Mateo de Toro y Zambrano

·        UV N°23 – Río de la Mano

·        UV N°30 – Barrio Sur

SECTOR 8

·        UV N°31 – Miraflores Alto

·        UV N°48 – Manuel Bulnes

·        UV N°49 – Pedro Aguirre Cerda

SECTOR 9

·        UV N°24 – Fitz Roy

·        UV N°46 – Prolongación Martínez de Aldunate

·        UV N°50 – Domingo Espiñeira

·        UV N°57 – Archipiélago de Chiloé

·        UV N°34 – Río de los Ciervos


1000110855

CON ÉXITO SE REALIZARON LOS TALLERES DEL PROYECTO "CORAZÓN BARCO: ARTE, COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIO" EN PUERTO WILLIAMS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

DESBARATAN BANDA DE TRÁFICO DE DROGAS EN MAGALLANES: CINCO IMPUTADOS QUEDAN EN PRISIÓN PREVENTIVA

Leer Más

​Durante el procedimiento policial se incautaron 1 Kilo 193 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 14 gramos de resina de Cannabis, droga que de haber sido comercializada en la región hubiera alcanzado las 1.200 dosis y ganancias ilícitas cercanas a los 24 millones de pesos.

​Durante el procedimiento policial se incautaron 1 Kilo 193 gramos de Clorhidrato de Cocaína y 14 gramos de resina de Cannabis, droga que de haber sido comercializada en la región hubiera alcanzado las 1.200 dosis y ganancias ilícitas cercanas a los 24 millones de pesos.

Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas de la PDI, en coordinación con el Sistema de Análisis Criminal y Focos Investigativos (SACFI) de la Fiscalía y la Oficina Regional de Investigación Criminal (ORICRIM) de Gendarmería de Chile en Magallanes, se logró desbaratar una banda criminal dedicada al tráfico ilícito de drogas en la región.
nuestrospodcast
Christian Ibáñez y Cecilia Pardo de UNAB

CIENTÍFICOS CHILENOS DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE PULPO QUE AMPLÍA LA BIODIVERSIDAD DEL PACÍFICO SURORIENTAL

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Christian Ibáñez y Cecilia Pardo de UNAB

CIENTÍFICOS CHILENOS DESCUBREN NUEVA ESPECIE DE PULPO QUE AMPLÍA LA BIODIVERSIDAD DEL PACÍFICO SURORIENTAL

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
PUQ-336x336-gif
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Freddy Nahuelquín

LIBRO “COCINA ANCESTRAL” RESCATA MEMORIA GASTRONÓMICA DE PUEBLO WILLICHE EN MAGALLANES

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Foto

GOBIERNO PRESENTA MEDIDAS PARA LA BÚSQUEDA DE ORÍGENES EN CASOS DE ADOPCIONES FORZADAS O IRREGULARES

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250