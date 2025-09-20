Punta Arenas,
20 de septiembre de 2025

CON ÉXITO SE REALIZARON LOS TALLERES DEL PROYECTO "CORAZÓN BARCO: ARTE, COHESIÓN SOCIAL Y TERRITORIO" EN PUERTO WILLIAMS

Desarrollado los días 17 y 18 de septiembre de 2025. ​

1000110855

Con gran participación de la comunidad se llevaron a cabo en Puerto Williams los talleres del proyecto "Corazón Barco: Arte, cohesión social y territorio", iniciativa financiada por el Fondo de Fortalecimiento a Organizaciones de Interés Público 2025 del Ministerio Secretaría General de Gobierno, y también anteriormente con aportes del Fondo del Libro y la Lectura 2025 del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. El proyecto cuenta además con la colaboración del Comité Cultural de Puerto Williams, la Compañía de Teatro La CanallaTABSA y DAP.

La experiencia, desarrollada los días 17 y 18 de septiembre de 2025 en la sede del Comité Cultural, reunió a personas de distintas generaciones, consolidándose como un espacio intergeneracional de encuentro, diálogo y creación artística en torno a la palabra, la imagen y la expresión escénica.

Durante dos jornadas se realizaron los tres talleres programados:
Escritura Poética, impartido por la escritora Roxana Palma.
Poesía Visual, a cargo de la artista visual y profesora Natalia Sánchez Zamorano.
Teatro y Expresión Oral, dirigido por el actor y director teatral Andrés Guzmán.

El proceso culminó el día jueves 18 con una muestra comunitaria de resultados, realizada a las 19:00 horas, en la que se compartieron poemas, creaciones visuales y ejercicios de expresión teatral, poniendo en valor la creatividad local y la diversidad de voces presentes en la comuna más austral del mundo.

Como parte de su itinerancia regional, el proyecto continuará durante los meses de septiembre y octubre con actividades en las comunas de Primavera, Puerto Natales y Porvenir, ampliando así su alcance a más territorios y comunidades de la región de Magallanes. El recorrido culminará con la publicación de una antología poética y performativa, que reunirá las creaciones y aportes generados en todos los talleres.


FINALIZARON LOS TALLERES DE INVIERNO DEL MUNICIPIO

