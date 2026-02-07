DEJAR DE FUMAR YA NO SERÁ UN CAMINO EN SOLITARIO: GES 90 ASEGURA APOYO PSICOLÓGICO Y FARMACOLÓGICO

Destaca que el tratamiento farmacológico y el apoyo psicológico corresponden a la estrategia con mayor evidencia para lograr la abstinencia, sobre todo en personas con alta dependencia al tabaco.

Chile está dando un paso decisivo con la incorporación del tratamiento para la cesación del tabaquismo, como el problema de salud número 90 en el Plan de Garantías Explícitas en Salud (GES), lo que se hizo efectivo desde el 1 de diciembre de 2025, ofreciendo apoyo psicológico y terapia farmacológica para las personas mayores de 25 años, marcando un hito en salud pública para abordar el principal factor de riesgo prevenible de enfermedades crónicas.

La encuesta ENCAVI 2023-2024 muestra que el 63,9% de las personas desean dejar de fumar, y el XV Estudio Nacional de Drogas en Población en Chile 2022 arrojó que el 13,7% de los consultados ha fumado alguna vez.

Con respecto al abordaje mediante terapia farmacológica y apoyo psicológico para tratar la adicción al tabaco a nivel poblacional, el médico general del Departamento de Salud Estudiantil de la Universidad de La Serena, Fabián Ritz, señaló que “considero adecuado el manejo propuesto en la nueva incorporación al GES con terapia dual, en otras palabras terapia farmacológica y psicológica en conjunto, ya que este método es el que tiene mejor evidencia de lograr la abstinencia para las personas con mayor dependencia al tabaco”.

“Si bien el el caso específico de la adicción al tabaco tiene tratamiento farmacológico, en todas las adicciones es fundamental el apoyo psicológico, donde tiene un rol muy importante para mantener la abstinencia a largo plazo y en el apoyo en caso de recaídas”, recalcó.

En cuanto a quienes debería ir orientado este tratamiento, el médico explicó que “si bien el equipo de salud debe ayudar a cualquier persona que pida apoyo para el manejo de la adicción, si pensamos en el uso completo de todas las medidas que están disponibles, estas son recomendables sobre todo para aquellos con un alto grado de dependencia al tabaco y que estén dispuestos a dejar de fumar dentro del plazo de 1 mes”.

Ahondando en esto, el profesional detalló que “hay varias formas de evaluar la dependencia, pero podemos destacar a aquellos que fuman más de 10 cigarrillos al día, y quienes fuman su primer cigarrillo del día en menos de 30 minutos tras levantarse. Cumplir estas acciones es sugerente de un grado de dependencia alto al tabaco, y aquellos con alta dependencia son los que más se benefician del tratamiento conjunto”.

Sumado a esto, Ritz insistió en que “también es importante plantear dejar de fumar para quienes padecen algunas de las múltiples enfermedades que son influenciadas por el consumo de tabaco, como las enfermedades respiratorias y los infartos cerebral y cardiaco”.

Dificultades y retos

Sobre las dificultades o retos ve en la implementación del GES 90 para el cese tabáquico, el doctor advirtió que “el reto principal en atención primaria probablemente sea un adecuado seguimiento por el equipo de salud, ya que por ejemplo, en muchos centros las atenciones psicológicas son un punto de déficit por la falta de recursos”.

Pese a esto, Ritz afirmó que “la buena noticia es que la incorporación de esta nueva prestación del GES significa que se distribuirán más recursos, con lo que se podría mejorar esta falencia”.

En línea con esto, el médico hizo hincapié en que “es necesario comentar que fumar cigarrillos está relacionado con una gran cantidad de enfermedades, por ejemplo de los sistemas respiratorio, cardiovascular, digestivo, nervioso, renal, y una amplia cantidad de cánceres, por lo que dejar de fumar trae muchos beneficios”.

