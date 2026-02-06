Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA FEBRERO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
SANCHEZ Y SANCHEZ
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

6 de febrero de 2026

GARANTÍAS SIN LETRA CHICA: SERNAC FIJA CRITERIOS EN NUEVA CIRCULAR Y REFUERZA DERECHOS DE CONSUMIDORES

​El documento busca entregar claridad principalmente respecto a la "garantía convencional o voluntaria".

Garantías Voluntarias

​​El Servicio Nacional del Consumidor (SERNAC) aprobó una nueva circular interpretativa que busca entregar claridad y certezas a las personas consumidoras respecto de las garantías convencionales o voluntarias que ofrecen algunos proveedores.

​Al respecto, es importante señalar en primera instancia la diferencia entre los tipos de garantía:

  • ​Garantía legal: Está establecida en la Ley del Consumidor (LPC) y permite a las y los consumidores que, dentro de los primeros seis meses de la entrega del producto, decida entre devolución del dinero, cambio de producto o reparación gratuita, cuando estos fallan por causas no imputables al mal uso.
  • Convencional o voluntaria: Se ofrece de manera adicional por las empresas, debiendo representar una mejora real para las y los consumidores, pudiendo los proveedores fijar ciertos requisitos para su procedencia.

​En este sentido, uno de los puntos centrales de la circular apunta a que las personas consumidoras tienen plena libertad para elegir qué garantía ejercer. Es decir, los proveedores no pueden imponer un orden de preferencia ni exigir que primero se agote una garantía para luego acceder a la otra.

​Respecto a las garantías voluntarias, estas deben ser informadas de manera clara, veraz y oportuna, detallando sus condiciones, plazos y coberturas. Lo importante es que no induzcan errores hacia las personas consumidoras.

​También se establece que cuando una garantía voluntaria ofrece un plazo mayor, este beneficia directamente al consumidor. Asimismo, el uso de una de las garantías suspende el cómputo del plazo de la otra, resguardando los derechos del consumidor.

​GARANTÍA CONVENCIONAL EN LA ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS MOTORIZADOS

En este caso puntual, la nueva circular fija deberes reforzados de información para los proveedores que ofrezcan este tipo de garantías hacia sus clientes. Esto incluye, informar previamente las mantenciones exigidas, sus costos estimados y los talleres autorizados, siempre bajo criterios de justificación técnica.

​El documento también refuerza el derecho de las personas consumidoras a elegir libremente el servicio técnico para las mantenciones. Además, cuando una reparación se extienda por más de cinco días hábiles, el proveedor debe entregar un vehículo de reemplazo de similares características.

​Con esta nueva circular, el Servicio reafirma su compromiso con un consumo informado y justo, donde las garantías sean un respaldo efectivo para las personas consumidoras y no una herramienta para imponer condiciones abusivas.

​El detalle completo del documento se encuentra disponible en el sitio web de SERNAC, para quienes deseen revisarlo.

sernac

SERNAC LOGRA ACUERDO QUE INDEMNIZARÁ A MÁS DE 60 MIL CONSUMIDORES DE SCOTIABANK POR MIL MILLONES DE PESOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SERVICIO DE BIODIVERSIDAD Y ÁREAS PROTEGIDAS COMIENZA A OPERAR EN MAGALLANES

Leer Más

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

​Desde el 1 de febrero, el SBAP comenzó a administrar y gestionar las Áreas de Conservación de Múltiples Usos Seno Almirantazgo y Francisco Coloane, mientras que las restantes áreas protegidas de la región serán traspasadas a la nueva institucionalidad de manera paulatina.

sbap
nuestrospodcast
Garantías Voluntarias

GARANTÍAS SIN LETRA CHICA: SERNAC FIJA CRITERIOS EN NUEVA CIRCULAR Y REFUERZA DERECHOS DE CONSUMIDORES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
COVEPA FEBRERO
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Garantías Voluntarias

GARANTÍAS SIN LETRA CHICA: SERNAC FIJA CRITERIOS EN NUEVA CIRCULAR Y REFUERZA DERECHOS DE CONSUMIDORES

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA FEBRERO
SANCHEZ Y SANCHEZ
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
Diseño sin título (1)

COLUMNA DE OPINIÓN | EL VALOR DE LAS CERTIFICACIONES DEL COCH EN LA FORMACIÓN DE TÉCNICOS EN DEPORTE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA FEBRERO
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
SANCHEZ Y SANCHEZ
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
EN EL VERTEDERO MUNICIPAL SE CENTRA BÚSQUEDA DE MUJER DESAPARECIDA

MUNICIPIO DE PUNTA ARENAS EXIGE CLARIDAD AL GOBIERNO REGIONAL POR RETRASOS EN VERTEDERO