Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
HIF_1920x1080 nuevo
HIF_250x250 nuevo
Aguas Magallanes
CORFO BANNER
EPA 336x336
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
COVEPA
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
RED SALUD 336x336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
PUBLICITEAQUI336X336
PARRILLAS CROSUR
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO 336x336-gif
14HOME-Logo-Jordan
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
BANNER TARAGUI GIF
publiciteaqui250x250

10 de septiembre de 2025

SEREMITT Y SERNAC REALIZAN FISCALIZACIÓN DE BUSES INTERURBANOS EN PUNTA ARENAS

​Adicional a la fiscalización realizada por los inspectores de la Seremitt y Sernac, Carabineros de la SIAT efectuó un control de alcotest y narcotest al conductor del vehículo, quien cumplía con todas las exigencias de la Ley.

FISCAIZACION BUSES FIESTAS PATRIAS_2B

​Las festividades patrias marcan el comienzo de la temporada alta de turismo y el aumento de las y los pasajeros que se transportan en buses interurbanos. Es por ello que la división de Fiscalización de la seremitt y el Sernac realizan controles conjuntos en los terminales de buses interurbanos periódicamente y con especial énfasis en estas fechas.

 
“Como gobierno nos hemos desplegado con todas las carteras en todos los puntos de la región para tener un 18 lo más seguro posible. Pero haciendo un llamado también a toda la ciudadanía a que aplique las prácticas preventivas y de autocuidado que se tienen que tener. Específicamente hoy lo hacemos con la seremitt, Sernac y Carabineros viendo los buses que ofrecen los recorridos Natales-Punta Arenas” señaló el seremi de Gobierno Andro Mimica, recalcando que todos los ocupantes que se trasladen en este transporte, así como en todo tipo de vehículos “debe hacerlo con cinturón de seguridad y exigir en los buses el control del velocímetro”.

 
Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich, indicó que se ha continuado desarrollando el despliegue de fiscalizaciones según lo planificado por esta División del MTT y que se suma a este objetivo Conaset, con una labor preventiva, de información y educación a los pasajeros del transporte público. “Las empresas generalmente cumplen con la normativa vigente y el llamado es continuar haciéndolo”, estableció. Agregó que en estos controles se verifica desde el etiquetado de bultos y equipaje hasta las condiciones mecánicas y documentación del bus.

 
Durante lo que va del año, la división de Fiscalización de la seremitt ha realizado 303 controles a buses interurbanos en toda la región, en los que se han cursado 80 partes. 33 de ellos a pasajeros por no uso de cintur+on de seguridad. La segunda infracción más recurrente tiene relación con la visibilidad o estado del parabrisas, con 29 multas en total.

 
Servicio y consumidores

 
El Sernac por su lado, deben vericar que las empresas de buses interurbanos informen adecuadamente todas las condiciones relevantes del servicio, comprobando en terreno el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos de las y los consumidores, como por ejemplo un servicio de traslado seguro y que no existan restricciones sobre medios de pago.
Las empresas deben cumplir con las condiciones ofrecidas y acordadas: que el viaje se inicie en los horarios comprometidos, información clara sobre tarifas, itinerarios y paradas en ruta, que se respeten las condiciones del servicio a bordo ofrecido y se cobre el precio informado. Los pasajeros, también tienen derecho sobre anulación de pasajes y a exigir las indemnizaciones por todos los daños sufridos por incumplimiento de las empresas. También tienen derecho a información veraz y oportuna sobre responsabilidad de la empresa por pérdida o deterioro de equipajes y reembolsos por suspensión de viajes.

 
El Director Regional del Sernac Matías Salazar, explicó que “se trata de fiscalizaciones preventivas, desarrolladas en conjunto con otras instituciones, donde además se entregan recomendaciones y derechos para los pasajeros que viajan durante estas Fiestas Patrias”. El servicio dispuso en su sitio web www.sernac.cl/turismo un espacio informativo para viajeros y turistas. Ante un problema, los consumidores deben acudir primero a la empresa. En caso de no obtener respuesta, puede presentar su reclamo en www.sernac.cl, llamar al teléfono 800 700 100 o de forma presencial en la oficina regional ubicada en la calle Lautaro Navarro 353, Punta Arenas.

 
Adicional a la fiscalización realizada por los inspectores de la Seremitt y Sernac, Carabineros de la SIAT efectuó un control de alcotest y narcotest al conductor del vehículo, quien cumplía con todas las exigencias de la Ley. El jefe la SIAT capitán Iván Barrientos recordó que el límite de la velocidad urbana es de 50 km/h y el de carreteras es de 100 km/h en nuestra región.

prevencionsuicidio

“CONVERSAR NOS CONECTA”: MAGALLANES CONMEMORA EL DÍA INTERNACIONAL DE PREVENCIÓN DEL SUICIDIO CON HITO COMUNICACIONAL EN LA PLAZA DE ARMAS Y ENTREGA PLACA INFORMATIVA DE LÍNEA *4141

Noticias
Relacionadas
Imprimir
Aguas Magallanes

53 DETENIDOS EN MAGALLANES TRAS OPERATIVO CONJUNTO ENTRE CARABINEROS Y PDI

Leer Más

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

​2° Operativo a nivel nacional desarrollado entre lunes y miércoles

pdicarabinerosoperativo
nuestrospodcast
Foto estudiantes

1.825 ESTUDIANTES DE MAGALLANES RECIBIRÁN EL BONO LOGRO ESCOLAR

INE 336
Noticias
Destacadas
PARRILLAS CROSUR
COVEPA
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
CORFO BANNER
BANNER TARAGUI GIF
Certificación Fosis

LA ALIANZA DEL SERNAMEG Y FOSIS POR BUENAS PRÁCTICAS LABORALES CON EQUIDAD DE GÉNERO EN MAGALLANES

PARRILLAS CROSUR
Banner Punta Arenas (336 x 336 px)
RED SALUD 336x336
PAX
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
HIF_250x250 nuevo
Banner Punta Arenas (250 x 250 px)
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA
BANNER RADIO POLAR1 (2)
SUPER-G-GIF
Aguas Magallanes
ethanguon

ETHAN GUO ENTREGA MILLONARIA DONACIÓN A FUNDACIÓN NUESTROS HIJOS PARA APOYAR A NIÑOS CON CÁNCER: “ESTÁN HACIENDO UN GRAN TRABAJO AQUÍ”

BANNER INACAP 336x336-01
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
EPA 336x336
santo tomas
13HOME-BANNER-PESCACHILE336X336
14HOME-Logo-Jordan
CASINO 336x336-gif
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
BANNER TARAGUI GIF
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
INE 250
PUBLICITE AQUI 250x250
BANNER RADIO POLAR1 (2)
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
publiciteaqui250x250
Mujer Indígena 1

SEREMIS DE LA MUJER Y DE AGRICULTURA ENCABEZARON CONMEMORACIÓN DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER INDÍGENA EN PUNTA ARENAS

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250
<