SEREMITT Y SERNAC REALIZAN FISCALIZACIÓN DE BUSES INTERURBANOS EN PUNTA ARENAS

​Las festividades patrias marcan el comienzo de la temporada alta de turismo y el aumento de las y los pasajeros que se transportan en buses interurbanos. Es por ello que la división de Fiscalización de la seremitt y el Sernac realizan controles conjuntos en los terminales de buses interurbanos periódicamente y con especial énfasis en estas fechas.



“Como gobierno nos hemos desplegado con todas las carteras en todos los puntos de la región para tener un 18 lo más seguro posible. Pero haciendo un llamado también a toda la ciudadanía a que aplique las prácticas preventivas y de autocuidado que se tienen que tener. Específicamente hoy lo hacemos con la seremitt, Sernac y Carabineros viendo los buses que ofrecen los recorridos Natales-Punta Arenas” señaló el seremi de Gobierno Andro Mimica, recalcando que todos los ocupantes que se trasladen en este transporte, así como en todo tipo de vehículos “debe hacerlo con cinturón de seguridad y exigir en los buses el control del velocímetro”.



Por su parte, el seremi de Transportes y Telecomunicaciones Alejandro Goich, indicó que se ha continuado desarrollando el despliegue de fiscalizaciones según lo planificado por esta División del MTT y que se suma a este objetivo Conaset, con una labor preventiva, de información y educación a los pasajeros del transporte público. “Las empresas generalmente cumplen con la normativa vigente y el llamado es continuar haciéndolo”, estableció. Agregó que en estos controles se verifica desde el etiquetado de bultos y equipaje hasta las condiciones mecánicas y documentación del bus.



Durante lo que va del año, la división de Fiscalización de la seremitt ha realizado 303 controles a buses interurbanos en toda la región, en los que se han cursado 80 partes. 33 de ellos a pasajeros por no uso de cintur+on de seguridad. La segunda infracción más recurrente tiene relación con la visibilidad o estado del parabrisas, con 29 multas en total.



Servicio y consumidores



El Sernac por su lado, deben vericar que las empresas de buses interurbanos informen adecuadamente todas las condiciones relevantes del servicio, comprobando en terreno el cumplimiento de la ley y el respeto de los derechos de las y los consumidores, como por ejemplo un servicio de traslado seguro y que no existan restricciones sobre medios de pago.

Las empresas deben cumplir con las condiciones ofrecidas y acordadas: que el viaje se inicie en los horarios comprometidos, información clara sobre tarifas, itinerarios y paradas en ruta, que se respeten las condiciones del servicio a bordo ofrecido y se cobre el precio informado. Los pasajeros, también tienen derecho sobre anulación de pasajes y a exigir las indemnizaciones por todos los daños sufridos por incumplimiento de las empresas. También tienen derecho a información veraz y oportuna sobre responsabilidad de la empresa por pérdida o deterioro de equipajes y reembolsos por suspensión de viajes.



El Director Regional del Sernac Matías Salazar, explicó que “se trata de fiscalizaciones preventivas, desarrolladas en conjunto con otras instituciones, donde además se entregan recomendaciones y derechos para los pasajeros que viajan durante estas Fiestas Patrias”. El servicio dispuso en su sitio web www.sernac.cl/turismo un espacio informativo para viajeros y turistas. Ante un problema, los consumidores deben acudir primero a la empresa. En caso de no obtener respuesta, puede presentar su reclamo en www.sernac.cl, llamar al teléfono 800 700 100 o de forma presencial en la oficina regional ubicada en la calle Lautaro Navarro 353, Punta Arenas.



Adicional a la fiscalización realizada por los inspectores de la Seremitt y Sernac, Carabineros de la SIAT efectuó un control de alcotest y narcotest al conductor del vehículo, quien cumplía con todas las exigencias de la Ley. El jefe la SIAT capitán Iván Barrientos recordó que el límite de la velocidad urbana es de 50 km/h y el de carreteras es de 100 km/h en nuestra región.



