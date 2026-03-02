CAMPAÑA DE VACUNACIÓN E INMUNIZACIÓN INVIERNO 2026 YA ESTÁ EN MARCHA EN MAGALLANES

​Con el propósito que la comunidad esté protegida antes de los peak de circulación de virus respiratorios, este domingo 1 de marzo se realizó el lanzamiento de la Campaña de Vacunación e Inmunización Invierno 2026 en Magallanes. La actividad regional se desarrolló en el Centro Interactivo de Juego y Movimiento (CIJUM) de Punta Arenas y reunió a diversas autoridades y representantes de la comunidad, reafirmando que la vacunación es una tarea colectiva clave para resguardar la salud de toda la población.



En la instancia participaron el Gobernador de Magallanes, Jorge Flies; el Delegado Presidencial Regional, José Ruiz; el Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo; el Director (S) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, la Secretaria General de Cormupa, Elena Blackwood, diversas autoridades regionales y comunales, además de representantes de las Fuerzas Armadas y de Orden, equipos técnicos del sector salud, Mutualidades, organizaciones sociales y comunidad en general. La amplia convocatoria reflejó el compromiso transversal con la campaña, reforzando el mensaje de que vacunarse oportunamente no solo protege de manera individual, sino que contribuye directamente al cuidado de la salud de toda la comunidad, especialmente de los grupos más vulnerables frente a las enfermedades respiratorias del invierno.



El Gobernador de Magallanes, Jorge Flies, señaló: “Destacar lo que hoy día estamos viviendo, con un Ministerio de Salud y un Gobierno que han adelantado permanentemente la campaña. Prácticamente antes del inicio de clases estamos iniciando la campaña de invierno, lo cual es muy positivo porque permite que los grupos objetivos estén vacunados. Chile ha sido un ejemplo, no solamente por su sistema sanitario —por el trabajo que realiza el Ministerio, los consultorios, los hospitales y el Gobierno asegurando el abastecimiento de vacunas—, sino con una población que aún respalda masivamente estos procesos de vacunación”.



Agregó que se debe estar muy atentos a los grupos objetivos: adultos mayores, niños pequeños y embarazadas, considerando las distintas vacunas según las patologías y factores de riesgo. Asimismo, destacó que el hemisferio norte tuvo un invierno complejo y que la cepa de influenza que se está utilizando en esta campaña fue la que circuló durante el último invierno en esa zona. “Por eso, la invitación es a no esperar que se produzca un brote en marzo, abril o mayo, sino a vacunarse precozmente. Quisiera destacar un tema que ha sido extraordinario, como es la vacunación contra el VRS en los recién nacidos, que ha cambiado radicalmente la hospitalización y la mortalidad en niños por problemas respiratorios graves en invierno”.



El Delegado Presidencial Regional de Magallanes, José Ruiz, resaltó que “Chile se anticipa. Nuestro Gobierno ha buscado comenzar en el mes de marzo la campaña de vacunación para que particularmente los grupos de riesgo ya estén protegidos para el comienzo del invierno. Como gobierno del Presidente Gabriel Boric hemos fortalecido la salud pública. Hemos también fortalecido la política de vacunación con la incorporación de la inmunización contra el virus respiratorio sincicial.

Eso ha generado que los dos últimos años en el país no ha habido fallecimientos por este virus en menores y, además, un efecto se ve directamente en nuestra región, es que las hospitalizaciones se han reducido en más de un 60%”. La autoridad detalló que el llamado es a que la comunidad de la región acuda a vacunarse oportunamente. Reiteró que vacunarse salva vidas y que hay que cuidarse entre todos y todas.



El Seremi de Salud (S), Eduardo Castillo, explicó: “Esta es una política de Estado. El Gobierno asegura todo el abastecimiento de las vacunas para esta campaña de invierno que iniciamos hoy. Ya llegó la primera partida de nueve mil dosis y esperamos alcanzar el 80% de la meta propuesta. La campaña se desarrollará en los puntos de vacunación que las personas ya conocen: en la Atención Primaria de Salud en Punta Arenas y Natales; en los hospitales comunitarios de Puerto Williams y Porvenir; en las postas rurales; también en los establecimientos de las Fuerzas Armadas, entre otros que se irán sumando a la campaña”.



Respecto de la alerta sanitaria por virus invernales publicada ayer por el Ministerio de Salud, indicó que esta medida, al igual que el año pasado, tiene como objetivo fortalecer la red asistencial mediante la inyección de recursos adicionales, la contratación de personal de apoyo y la implementación de medidas de resguardo que se irán adoptando conforme evolucione la campaña.



A su vez, el director (s) del Servicio de Salud Magallanes, Ricardo Contreras, señaló respecto del trabajo de la Red Asistencial que, "este responde a un proceso de planificación detallado y efectivo que busca prevenir y proteger a la población de manera oportuna, antes de que comience el invierno", precisó. Agregó que la estrategia de vacunación, integrada en la campaña de invierno, permite reforzar el personal de salud en hospitales y establecimientos de atención primaria. Sin embargo, el desafío es inmunizar a la comunidad y avanzar en los porcentajes de cobertura de los grupos de riesgo. "El llamado principal es a vacunarnos, porque es la mejor manera de prevenir enfermar de gravedad junto con otras medidas que también hemos destacado, como es el lavado de manos, uso correcto de mascarilla; también ayuda mucho el ventilar los distintos recintos", enfatizó.



La Secretaria General de la Corporación Municipal de Punta Arenas, Elena Blackwood, indicó: “Desde la Atención Primaria de Salud somos el brazo ejecutor de esta campaña de vacunación. Como todos los años, nuestro principal rol es invitar a la comunidad a cumplir con esta inmunización, que permite prevenir enfermedades respiratorias, especialmente la influenza, antes del inicio del invierno. Vacunarse es una medida de protección concreta. Si lo hacemos a tiempo, estamos previniendo complicaciones y cuidando nuestra salud y la de quienes nos rodean. Nuestro llamado es claro: que las vecinas y vecinos se acerquen a nuestros establecimientos y se sumen a esta campaña preventiva”.



Recordar que la vacunación no tiene costo y que, en el caso de la influenza, el grupo objetivo de que debe vacunarse comprende al personal de salud, personas de 60 años y más, con patologías crónicas, gestantes y cuidadores de personas mayores y funcionarios de ELEAM. Además, incluye a los niños y niñas desde los seis meses de edad hasta quinto básico y docentes y asistentes de la educación preescolar y escolar hasta octavo básico, y otras prioridades regionales.



La campaña también contempla la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial (VRS), que se administrará por tercer año consecutivo de manera gratuita y universal a los lactantes nacidos a partir del 1 de octubre de 2025, así como a los recién nacidos en maternidades desde el 1 de marzo de este año. Esta estrategia ha permitido evitar muertes por virus sincicial en menores de un año durante los últimos dos inviernos. Asimismo, la campaña incorpora la vacunación contra el Covid-19, el neumococo y la vacuna contra el coqueluche para gestantes.

