"CELEBRA SEGURO": CCHC MAGALLANES IMPULSA CAMPAÑA PREVENTIVA EN FIESTAS PATRIAS

En la obra "Reposición 1ra Comisaria Carabineros Punta Arenas", la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC) Magallanes lanzó la campaña "Celebra Seguro en Fiestas Patrias", cuyo objetivo es promover la adopción de medidas preventivas durante las celebraciones de septiembre, tanto entre trabajadores y trabajadoras de la construcción y sus familias, como también en la comunidad en general.

"Queremos generar un impacto positivo desde la seguridad, demostrando que no solo construimos proyectos, sino que también fomentamos una cultura de protección y cuidado hacia las personas y sus familias que trabajan en este rubro. Sabemos que septiembre es un mes en el que históricamente aumentan los índices de accidentabilidad, producto del consumo de alcohol y otras sustancias, así como de la distracción generada por el aumento del tráfico, las actividades sociales y familiares. Además, el regreso al trabajo después de las Fiestas Patrias suele estar marcado por una menor concentración, lo que también incrementa el riesgo de accidentes. Por ello, lanzamos esta Campaña, poniendo a disposición afiches informativos sobre seguridad, en los que abordamos los riesgos propios de estas fechas, junto con un instructivo que invita a reflexionar sobre la importancia de la prevención durante un periodo tan significativo para nuestro país", afirmó Rocío Millalonco, presidenta de la Comisión de Seguridad y Salud Laboral de la CChC Magallanes.

Así, la Campaña contempla la distribución de afiches con recomendaciones de seguridad vinculadas al trabajo en obras en el contexto dieciochero. Entre ellas, medidas para el trabajo en altura —como el uso de arnés o escaleras al momento de instalar banderas y decoraciones— y consejos de tránsito seguro, con énfasis en no conducir bajo los efectos del alcohol y mantener atención en los traslados dentro y fuera de la obra.

El General Marco Antonio Alvarado, jefe de Zona de Carabineros de Chile, entregó importantes consejos preventivos para estas fechas, haciendo especial énfasis en la seguridad vial y extendiendo el llamado de la campaña a toda la comunidad.

"Se acercan fechas de celebración: nuestras Fiestas Patrias, una instancia para compartir en familia, con amigos y con todos quienes amamos este hermoso país. Estas fiestas son parte de nuestra identidad y tradición republicana. Por eso, nuestro llamado es, como siempre, a la responsabilidad y al autocuidado, que son fundamentales. No olvidemos que siempre hay alguien en casa esperándonos. Por lo tanto, reiteramos que está estrictamente prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o de cualquier sustancia que altere nuestras capacidades. El llamado es claro: seamos responsables, cuidémonos entre todos —entre amigos, vecinos, compañeros de trabajo—. Ese espíritu de comunidad es clave para que podamos tener unas fiestas seguras y sin lamentar consecuencias", señaló el General Alvarado.

Al finalizar la ceremonia, se realizó una visita de seguridad a la obra "Reposición 1ª Comisaría de Carabineros de Punta Arenas", la cual presenta un avance cercano al 30%. El nuevo edificio contempla una inversión total de $14.252 millones, financiados en un 46% por el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) y en un 54% por Carabineros de Chile, a través de su Dirección de Logística. La obra está siendo ejecutada por la Constructora Bravo e Izquierdo Ltda., mientras que la Dirección Regional de Arquitectura del MOP Magallanes actúa como unidad técnica responsable del proyecto.

José Luis Hernández, seremi MOP Magallanes, destacó: "Estar presentes en el lanzamiento de esta campaña es sumamente relevante para nosotros. Hoy hablamos de lo más valioso que tenemos: la vida de las personas. Por eso, generar estas instancias que nos permitan prevenir cualquier tipo de accidente en nuestras obras es fundamental. El MOP siempre ha incorporado bases de prevención de riesgos en cada uno de sus contratos, pero reforzarlas a través de esta campaña de la Cámara Chilena de la Construcción es especialmente significativo. Avanzar, mejorar las condiciones laborales de nuestras trabajadoras y trabajadores, y asegurar que estas obras lleguen a buen término dentro de los plazos establecidos, son parte de nuestro compromiso. Hoy, con un avance superior al 30%, este tipo de intervenciones buscan proteger a quienes hacen posible estos proyectos".

La campaña "Celebra Seguro en Fiestas Patrias" forma parte del compromiso de la Cámara Chilena de la Construcción por alcanzar cero accidentes fatales en la industria. Su objetivo es prevenir incidentes graves en las obras, especialmente durante estas fechas. Además de afiches informativos —disponibles en formato físico y digital—, se entregó a las empresas socias un manual de la metodología "Sentémonos a Conversar", una herramienta que promueve espacios de reflexión y diálogo en torno a la seguridad laboral, fomentando la escucha activa y una cultura preventiva dentro de los equipos de trabajo.

"En el evento hablaron principalmente sobre seguridad, especialmente ahora que se acercan las Fiestas Patrias, y es importante tener precaución. En lo personal, uno tiene familia, hijos, y muchas veces la vida de uno depende de ellos. Por eso, hay que pensar bien antes de actuar, sobre todo en trabajos como el nuestro, donde estamos trabajando en altura, hay que estar concentrados en lo que estamos haciendo, porque una distracción puede costar una caída. Nosotros siempre usamos arnés. La seguridad es lo primero", comentó Arturo Gallardo, enfierrador en la obra de construcción.

