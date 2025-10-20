SLEP MAGALLANES INVIRTIÓ $ 93 MILLONES EN NUEVOS PISOS PARA EL LICEO SARA BRAUN

​El acceso, los pasillos y salas de clase ubicados en el primer nivel del Liceo Polivalente Sara Braun lucen distintos a como se vieron en la última década, periodo en que los pisos acumularon importantes daños que hacían difícil desplazarse por el lugar.



Una intervención financiada por el Servicio Local de Educación Pública Magallanes permitió revertir esa situación y dotar al establecimiento de nuevas superficies, más seguras y de mayor calidad.



Los trabajos comenzaron con la instalación de 867 metros cuadrados de porcelanato antideslizante y 344 metros lineales de guardapolvos en los pasillos que dan a la calle Bernardo O’Higgins y avenida Colón, además de cuatro salas de clases.

Gracias a la eficiencia con que se administraron los recursos, se pudo ejecutar una segunda etapa de la obra que consideró 120 metros cuadrados adicionales de porcelanato antideslizante en el acceso principal y el comedor del liceo, además de 50 metros lineales de guardapolvos y el recambio de una baranda.



La inversión total en las obras de conservación realizadas en el Liceo Sara Braun llegó a $93.544.710 con una superficie total intervenida de 987 metros cuadrados.



Las obras fueron entregadas en una breve ceremonia efectuada en el liceo donde su director, el profesor Néstor Ríos, afirmó que los arreglos eran esperados hace más de una década por la comunidad educativa.



“Nuestros estudiantes, los profesores y la comunidad completa hoy están más seguros y ya sabemos que cuando la infraestructura de un establecimiento es acorde a esta mirada de formación y aprendizaje, el aprendizaje también es mayor”, declaró el docente.



Agregó que el cambio es especialmente relevante para estudiantes que usan silla de ruedas para trasladarse dentro del recinto educativo.



El Secretario Regional Ministerial de Educación, Valentín Aguilera, comentó por su parte que “así como se despliega esta obra de conservación, están en ejecución y también en planificación una cartera de proyectos muy significativa, con la colaboración del Gobierno Regional, la Secretaría Ministerial, la Secretaría de Energía y con recursos propios del Servicio Local de Educación Pública, que están brindando mejores condiciones en materia de infraestructura a un porcentaje muy significativo de las escuelas públicas de toda nuestra región”.



Los trabajos en el Liceo Sara Braun son la cuarta obra financiada por el SLEP Magallanes inaugurada en el último tiempo, sumándose a iniciativas ejecutadas en las escuelas Baudilia Avendañp de Yousuff, Dellamira Rebeca Aguilar y Elba Ojeda Gómez.



El director subrogante de Infraestructura y Mantenimiento del SLEP Magallanes Benjamín Agurto, informó que se está desplegando una importante cartera de proyectos con recursos de la institución, con diez financiados el año pasado y otros diez que corresponden al 2025 y están en plena ejecución.



Agregó que “entre el año 2024 y el 2025, en mantenimientos menores tenemos más de mil acciones que hemos realizado. Estamos muy contentos porque sabemos que una mejor infraestructura permite que los alumnos, los docentes y nuestros asistentes de la educación puedan desarrollar una mejor educación y lo que estamos buscando es una educación de calidad”.



