Punta Arenas,
3 de diciembre de 2025

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN FALLECIMIENTO DE HOMBRE HALLADO EN SITIO ERIAZO

​La persona fallecida corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 53 años, quien se encontraba en situación de calle.

pdifallecido

​Por instrucción de la Fiscalía, detectives y una médico criminalista de la Brigada de Homicidios Punta Arenas junto a peritos del LACRIM, se trasladaron hasta la intersección de calle Rómulo Correa con Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, luego que un transeúnte encontrara a una persona fallecida en un sitio eriazo.

Al examen externo médico criminalista, no se observaron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas. La causa del deceso será determinada mediante la autopsia que realice el Servicio Médico Legal.

La persona fallecida corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 53 años, quien se encontraba en situación de calle.

Antartica-Frey-Jorge-Vegetacion

LA ANTÁRTICA TIENE MÁS DE 107 MIL HECTÁREAS DE VEGETACIÓN, REVELA ESTUDIO INÉDITO

AVANZAN LAS OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN EL MIRADOR DEL CERRO DE LA CRUZ

​Los trabajos en Avenida Colón alcanzan un 43% de avance y son parte del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, que moderniza más de 10 kilómetros de infraestructura vial en cuatro comunas de la región.

​Los trabajos en Avenida Colón alcanzan un 43% de avance y son parte del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, que moderniza más de 10 kilómetros de infraestructura vial en cuatro comunas de la región.

PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN FALLECIMIENTO DE HOMBRE HALLADO EN SITIO ERIAZO

estanqueñirres

NUEVO ESTANQUE LOS ÑIRRES FORTALECERÁ EL SUMINISTRO DE AGUA EN EL SECTOR CENTRO PONIENTE DE PUNTA ARENAS

subsecretariaserviciossociales

SUBSECRETARIA DE SERVICIOS SOCIALES DETALLA AVANCES DE CHILE CUIDA Y LA REALIDAD DE LAS MÁS DE 233 MIL PERSONAS CUIDADORAS DEL PAÍS

nobelesfach

JOVENES DE ONG NOBELES AUSTRALES VISITARON EL CENTRO ESPACIAL NACIONAL

publicite aquí