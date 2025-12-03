PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN FALLECIMIENTO DE HOMBRE HALLADO EN SITIO ERIAZO

​Por instrucción de la Fiscalía, detectives y una médico criminalista de la Brigada de Homicidios Punta Arenas junto a peritos del LACRIM, se trasladaron hasta la intersección de calle Rómulo Correa con Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, luego que un transeúnte encontrara a una persona fallecida en un sitio eriazo.



Al examen externo médico criminalista, no se observaron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas. La causa del deceso será determinada mediante la autopsia que realice el Servicio Médico Legal.



La persona fallecida corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 53 años, quien se encontraba en situación de calle.

