3 de diciembre de 2025
PDI DESCARTA PARTICIPACIÓN DE TERCEROS EN FALLECIMIENTO DE HOMBRE HALLADO EN SITIO ERIAZO
La persona fallecida corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 53 años, quien se encontraba en situación de calle.
Por instrucción de la Fiscalía, detectives y una médico criminalista de la Brigada de Homicidios Punta Arenas junto a peritos del LACRIM, se trasladaron hasta la intersección de calle Rómulo Correa con Avenida Presidente Eduardo Frei Montalva, luego que un transeúnte encontrara a una persona fallecida en un sitio eriazo.
Al examen externo médico criminalista, no se observaron lesiones atribuibles a la participación de terceras personas. La causa del deceso será determinada mediante la autopsia que realice el Servicio Médico Legal.
La persona fallecida corresponde a un hombre de nacionalidad chilena, de 53 años, quien se encontraba en situación de calle.
Los trabajos en Avenida Colón alcanzan un 43% de avance y son parte del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, que moderniza más de 10 kilómetros de infraestructura vial en cuatro comunas de la región.
Los trabajos en Avenida Colón alcanzan un 43% de avance y son parte del 33° Llamado del Programa de Pavimentación Participativa, que moderniza más de 10 kilómetros de infraestructura vial en cuatro comunas de la región.