Punta Arenas,
30 de noviembre de 2025

LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL FUE 8,4% EN EL TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE DE 2025

En doce meses, registró un descenso de 0,2 puntos porcentuales (pp.), producto del alza de las personas ocupadas (1,5%), mayor a la presentada en la fuerza de trabajo (1,3%). ​

portada5f3218bd975d4338b66dd0069b3bdb75

En 8,4% se ubicó la tasa de desocupación en Chile durante el trimestre agosto – octubre de 2025 (ASO 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra registró un descenso de 0,2 pp. en doce meses, producto del alza de la fuerza de trabajo (1,3%), menor a la presentada por las personas ocupadas (1,5%). Por su parte, las personas desocupadas disminuyeron 0,2%, incididas exclusivamente por quienes se encontraban cesantes (-0,9%).

Las tasas de participación y ocupación se situaron en 61,9% y 56,7%, con incrementos de 0,3 pp. y 0,4 pp., en cada caso, respecto del mismo trimestre del año anterior. La población fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, se expandió 0,2%, influida por las personas inactivas habituales (0,4%) e iniciadoras (10,4%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,8%, decreciendo 0,5 pp. interanualmente, producto del aumento de 2,2% de la fuerza de trabajo, menor al de 2,7% registrado por las mujeres ocupadas; mientras las desocupadas se contrajeron 2,9%, incididas únicamente por las cesantes (-3,8%). Las tasas de participación y ocupación se situaron en 53,0% y 48,3%, incrementándose 0,7 pp. y 0,8 pp., en cada caso. Las mujeres fuera de la fuerza de trabajo descendieron 0,6%, influidas únicamente por las inactivas habituales.

En los hombres, la tasa de desocupación fue de 8,2%, creciendo 0,1 pp. en un año. Esto, a raíz del alza de 0,7% de la fuerza de trabajo, mayor a la de 0,5% registrada por los hombres ocupados. Al mismo tiempo, los desocupados aumentaron 2,1%, incididos por los cesantes (1,6%) y aquellos que buscan trabajo por primera vez (9,1%). Por su parte, las tasas de participación y ocupación se situaron en 71,1% y 65,3%, decreciendo 0,2 pp. en ambos casos. Los hombres fuera de la fuerza de trabajo, en tanto, aumentaron 1,5%, influidos por los inactivos habituales e iniciadores.

 

Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas creció 1,5%, incidida tanto por las mujeres (2,7%) como por los hombres (0,5%).

Según sector económico, la expansión de la población ocupada fue influida por servicios administrativos y de apoyo (17,3%), actividades de salud (7,1%) y transporte (7,2%); en tanto que, por categoría ocupacional, el alza se observó en personas asalariadas formales (1,2%) y personas asalariadas informales (6,0%).

 

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 26,2%, decreciendo 0,9 pp. en doce meses. En el mismo período, las personas ocupadas informales disminuyeron 1,7%, incididas exclusivamente por los hombres (-4,2%).

Según sector económico, el descenso se debió, principalmente, a comercio (-5,0%) e industria manufacturera (-9,1%); mientras que, por categoría ocupacional, la variación de las personas ocupadas informales fue incidida por trabajadoras por cuenta propia (-7,5%) y empleadores (-17,1%).

 

Estacionalidad

La tasa de desocupación ajustada estacionalmente (que elimina los efectos de los factores exógenos estacionales de naturaleza no económica que influyen en su comportamiento coyuntural) se situó en 8,4%, sin registrar variación con respecto al trimestre móvil anterior.

 

Horas de trabajo e indicadores de subutilización de la fuerza de trabajo

En doce meses, el volumen de trabajo, medido a través del número total de horas efectivas trabajadas por las personas ocupadas, ascendió 2,4%; mientras que el promedio de horas trabajadas creció 0,8%, llegando a 36,5 horas. Según sexo, el promedio de horas para los hombres fue 38,7 y para las mujeres, 33,8 horas.

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial (SU3) alcanzó 16,4%, con una reducción de 0,3 pp. en el período. En los hombres se situó en 14,3% y en las mujeres en 18,9%. La brecha de género fue 4,6 pp.

 

Región Metropolitana  

En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación del trimestre agosto – octubre de 2025 alcanzó un 8,6%, con un descenso de 0,3 pp. en doce meses. En el mismo período, la estimación del total de la población ocupada creció 2,1%, incidida principalmente, según sector económico, por servicios administrativos y de apoyo (23,4%) e información y comunicaciones (20,0%).

 


LA TASA DE DESOCUPACIÓN DE LA POBLACIÓN EXTRANJERA FUE 7,5% EN EL TRIMESTRE JULIO - SEPTIEMBRE DE 2025

V EDICIÓN DEL CAMPEONATO MUNICIPAL DE GIMNASIA ARTÍSTICA REUNIÓ A 200 TALENTOS

Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


Atletas de Punta Arenas y Santiago compitieron en el Gimnasio de la UMAG en una jornada marcada por el apoyo familiar y el crecimiento de la disciplina en la comuna.


"ESTO LO SOÑÉ ANTES": EL NUEVO FILME DE JAVIER CASTRO LEVANTADO JUNTO A VECINAS Y VECINOS DE PUERTO NATALES

ENTREGA INFORMACIÓN ELECCIONES 2025

CÉDULA Y PASAPORTE SON LOS ÚNICOS DOCUMENTOS VÁLIDOS PARA PODER SUFRAGAR ESTE DOMINGO 16

LA TASA DE DESOCUPACIÓN NACIONAL FUE 8,4% EN EL TRIMESTRE AGOSTO - OCTUBRE DE 2025

ULOG RESALTA APORTE DE LA LOGÍSTICA EN LA 3ERA FERIA EDUCATIVA DE HIDRÓGENO VERDE

SHOA PUBLICA PRIMERA CARTA NÁUTICA ELECTRÓNICA S-101 DE LA ANTÁRTICA A NIVEL MUNDIAL

