DESOCUPACIÓN REGISTRÓ UNA SIGNIFICATIVA ALZA EN MAGALLANES

En 6,1% se ubicó la tasa de desocupación en Magallanes durante el trimestre agosto – octubre de 2025 (ASO 2025), de acuerdo con la información entregada por la Encuesta Nacional de Empleo (ENE), elaborada por el Instituto Nacional de Estadísticas de Chile (INE).

La cifra significó un ascenso de 1,4 puntos porcentuales (pp.) en doce meses, debido a que el alza de la fuerza de trabajo (2,4%) fue mayor a la presentada por las personas ocupadas (0,9%). Por su parte, las personas desocupadas aumentaron 34,6%.

Al comparar la cifra con el trimestre inmediatamente anterior, se registra un descenso de 0,4 pp.

Respecto al mismo período del año anterior, la tasa de participación se situó en 68,1%, con un alza de 1,0 pp.; mientras que la tasa de ocupación se ubicó en 64,0% y no registró variación. Por otra parte, la población fuera de la fuerza de trabajo disminuyó 2,2%, influida principalmente por personas inactivas potencialmente activas (-13,8%).

En las mujeres, la tasa de desocupación se situó en 8,6%, con un incremento de 1,1 pp. en doce meses; mientras que en los hombres, la tasa de desocupación fue 4,3%, con un alza de 1,7 pp. en el mismo período.

Alza de personas ocupadas

En doce meses, la estimación del total de personas ocupadas experimentó un crecimiento de 0,9%, incididas solo por las mujeres (3,8%).

Los sectores que más contribuyeron al aumento de la población ocupada fueron actividades de salud (94,7%), comercio (22,2%) y construcción (12,9%); mientras que por categoría ocupacional, el alza se observó principalmente en las personas asalariadas formales (7,9%).

Informalidad

La tasa de ocupación informal se ubicó en 20,4%, con un descenso de 3,1 pp. en un año. Las personas ocupadas informales disminuyeron 12,4%, incididas tanto por los hombres (-20,8%) como por las mujeres (-1,7%).

La tasa combinada de desocupación y fuerza de trabajo potencial alcanzó 13,8%, con un incremento de 0,2 pp. en el período. En los hombres se situó en 10,9% y en las mujeres, en 17,3%. La brecha de género fue 6,4 pp.

​

