Punta Arenas,
14 de noviembre de 2025

SENADOR KARIM BIANCHI: "EL EXMINISTRO PARDOW LE MINTIÓ AL PAÍS Y HOY INTENTA ELUDIR SU RESPONSABILIDAD"

​El parlamentario independiente criticó duramente la defensa presentada por el exministro de Energía, Diego Pardow, en el marco de la acusación constitucional en su contra, acusándolo de ocultar información sobre el alza de las cuentas de la luz y de mentirle a la ciudadanía.

FOTO-SENADOR-BIANCHI

El senador por Magallanes, Karim Bianchi, calificó como "inaceptables" las declaraciones y argumentos entregados por el exministro de Energía, Diego Pardow, tras enviar su respuesta a la Cámara de Diputadas y Diputados respecto de la acusación constitucional que enfrenta por su responsabilidad en el aumento de las tarifas eléctricas.

"No se le puede tolerar a una autoridad que, bajo el pretexto de no alarmar a la ciudadanía, oculte la verdad. Lo que tiene que hacer una autoridad es decir la verdad, y él le ha mentido al país. Eso le ha costado a la ciudadanía tener que pagar de más", afirmó Bianchi.

El parlamentario independiente además cuestionó la actitud del exministro, señalando que "ahora suplica a los parlamentarios que le protejan su carrera en la academia. Eso no es aceptable. Usted, exministro, va a tener que responder".

Bianchi también lamentó que existieran "acuerdos políticos y de gobierno" que retrasaron la votación de la acusación constitucional, instando a los parlamentarios a actuar con coherencia:

"Espero que los diputados respondan con la misma fuerza que lo hacen antes de las elecciones, cuando tengan que resolver esta acusación. No puede haber cálculos políticos cuando lo que está en juego es la confianza de la gente."

Finalmente, el senador recordó que Pardow "no sólo no entregó la información sobre este mal cálculo, sino que también escondió lo que será una nueva alza de tarifas", señalando que "traspasa el costo a otro gobierno, dejando que nuevamente la ciudadanía pague las consecuencias de su mentira, su ocultamiento de información y su negligencia al no firmar el decreto cuando correspondía".


Senador Kusanovic destaca importancia de la nueva Ley Antiterrorista - ITV Patagonia

ALEJANDRO KUSANOVIC ENTRE LOS SENADORES CON MÁS PROYECTOS INGRESADOS DEL PAÍS

MINVU DESMIENTE DECLARACIONES DE CANDIDATO SOBRE ENTREGA DE VIVIENDAS EN LA REGIÓN

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclara que el proyecto Francisco Bettancourt es uno de los 57 proyectos habitacionales ejecutados durante el actual gobierno, y lamenta la difusión de información incorrecta que busca confundir a la ciudadanía.

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo aclara que el proyecto Francisco Bettancourt es uno de los 57 proyectos habitacionales ejecutados durante el actual gobierno, y lamenta la difusión de información incorrecta que busca confundir a la ciudadanía.

AUTORIDADES DE ÚLTIMA ESPERANZA GESTIONAN ACCIONES DE COORDINACIÓN PARA ELECCIONES ESTE DOMINGO

CUÁNTO ES EL PAGO POR SER VOCAL DE MESA EN LAS ELECCIONES 2025 Y CUÁL ES LA MULTA POR NO PRESENTARSE

SENADOR KARIM BIANCHI: "EL EXMINISTRO PARDOW LE MINTIÓ AL PAÍS Y HOY INTENTA ELUDIR SU RESPONSABILIDAD"

TABSA PREMIA A ALUMNOS DE ESCUELA VILLA LAS NIEVES CON UN VIAJE A LAS PINGÜINERAS

MINVU ENTREGA VIVIENDAS DEL CONDOMINIO FRANCISCO BETTANCOURT A PERSONAS RECONOCIDAS EN EL INFORME VALECH