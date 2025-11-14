SENADOR KARIM BIANCHI: "EL EXMINISTRO PARDOW LE MINTIÓ AL PAÍS Y HOY INTENTA ELUDIR SU RESPONSABILIDAD"

El senador por Magallanes, Karim Bianchi, calificó como "inaceptables" las declaraciones y argumentos entregados por el exministro de Energía, Diego Pardow, tras enviar su respuesta a la Cámara de Diputadas y Diputados respecto de la acusación constitucional que enfrenta por su responsabilidad en el aumento de las tarifas eléctricas.

"No se le puede tolerar a una autoridad que, bajo el pretexto de no alarmar a la ciudadanía, oculte la verdad. Lo que tiene que hacer una autoridad es decir la verdad, y él le ha mentido al país. Eso le ha costado a la ciudadanía tener que pagar de más", afirmó Bianchi.

El parlamentario independiente además cuestionó la actitud del exministro, señalando que "ahora suplica a los parlamentarios que le protejan su carrera en la academia. Eso no es aceptable. Usted, exministro, va a tener que responder".

Bianchi también lamentó que existieran "acuerdos políticos y de gobierno" que retrasaron la votación de la acusación constitucional, instando a los parlamentarios a actuar con coherencia:

"Espero que los diputados respondan con la misma fuerza que lo hacen antes de las elecciones, cuando tengan que resolver esta acusación. No puede haber cálculos políticos cuando lo que está en juego es la confianza de la gente."

Finalmente, el senador recordó que Pardow "no sólo no entregó la información sobre este mal cálculo, sino que también escondió lo que será una nueva alza de tarifas", señalando que "traspasa el costo a otro gobierno, dejando que nuevamente la ciudadanía pague las consecuencias de su mentira, su ocultamiento de información y su negligencia al no firmar el decreto cuando correspondía".

