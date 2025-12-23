Punta Arenas,
23 de diciembre de 2025

SEREMI DEL TRABAJO LLEGÓ HASTA LA COMUNA DE TIMAUKEL PARA DIFUNDIR BENEFICIOS LABORALES Y PREVISIONALES

La autoridad laboral, junto al IPS de Porvenir, se hizo presente en la feria de servicios públicos realizada en villa Cameron, a fin de entregar atención a la comunidad y dar a conocer los avances laborales.

seremitrabajotimaukel

​En el marco de la feria de servicios públicos “MovilizaDOS”, desarrollada en la comuna de Timaukel, provincia de Tierra del Fuego, la Seremi del Trabajo, Jessica Bengoa, se hizo presente en la localidad para entregar importante información a los vecinos y vecinas respecto a los próximos hitos de la Reforma de Pensiones y avances en leyes laborales, como la Ley de Conciliación y las 40 horas.

 
Asimismo, junto a parte del equipo de la secretaría regional ministerial del Trabajo y una funcionaria del Instituto de Previsión Social (IPS) de Porvenir, se dio atención a las personas que requirieron alguna orientación en materia de pensiones y de normativa laboral actual.

 
Al respecto, la autoridad señaló que “nos trasladamos hasta la lejana villa Cameron, en la comuna de Timaukel, junto al equipo de la Seremi del Trabajo, al IPS y también junto a funcionarios de la Dirección de Organizaciones Sociales (DOS), para acompañar la feria de servicios “MovilizaDOS”, como parte de un compromiso asumido con la DOS para llegar hasta los sectores más remotos de nuestra región, a fin de entregar a la comunidad toda la información sobre nuestros avances laborales y para resolver dudas en materia de pensiones y otros que puedan tener las y los trabajadores”.

 
“Nuestra motivación principal es poder llegar a todas las personas y nos vamos satisfechos de haber cumplido, por ejemplo, en entregar orientación a pensionadas y pensionados de la localidad sobre la PGU y sobre otros beneficios asociados. Junto al IPS y al equipo de la seremi, incluso se orientó a personas que no sabían que tenían beneficios previsionales y que, ahora, gracias a la información entregad, podrán acceder a ellos, lo que, para nosotros, como gobierno, es lo fundamental”, añadió Bengoa.

 
El operativo conjunto se desarrolló también en el marco de una actividad navideña organizada por la municipalidad de Timaukel, a la que se sumaron familias de la localidad de Pampa Guanaco, quienes también pudieron recibir, de manos de la seremi y de la DOS, información sobre los programas sociales y otros beneficios del Estado.

 
“De ahí la importancia de estos despliegues, que contribuyen a llevar con la información precisa y oportuna a cada ciudadano y ciudadana. Y es también la forma en que debemos acercar siempre el Estado a las distintas comunidades de nuestra región, sin importar lo apartadas que se encuentren”, recalcó la Seremi.

SEREMI DE SALUD REFUERZA PREVENCIÓN DE MAREA ROJA CON ENTREGA DE MATERIAL BILINGÜE EN RENT A CAR DE PUNTA ARENAS

CONCEJO MUNICIPAL ACUERDA ENVIAR OFICIO A GOBERNADOR Y CORES POR CAMBIOS EN FONDOS FRIL

Leer Más

​La decisión fue adoptada por unanimidad en el cuerpo colegiado, ante la preocupación por la falta de consulta previa y la pérdida de certezas para la planificación comunal.

PUNTA ARENAS: HOMBRE RESULTÓ GRAVEMENTE HERIDO TRAS SER ATROPELLADO EN CALLE MATEO TORO Y ZAMBRANO

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

SEREMI DEL TRABAJO LLEGÓ HASTA LA COMUNA DE TIMAUKEL PARA DIFUNDIR BENEFICIOS LABORALES Y PREVISIONALES

diputadamorales

DIPUTADA JAVIERA MORALES ABORDA ESCENARIO POST ELECTORAL, CORRUPCIÓN EN GENDARMERÍA Y NUEVA LEY SOBRE USO DE CELULARES EN AULAS

MUNICIPIO RECONOCIÓ A DEPORTISTAS DESTACADOS EN CEREMONIA ANUAL 2025

ECONOMISTA Y EX MINISTRO CARLOS MLADINIC ALONSO POST ELECCIONES PRESIDENCIALES: “LOS QUE CREÍAN QUE ESTE PAÍS SE IBA AL BARRANCO FUE SOLO PARTE DE LA CAMPAÑA”

CARABINEROS REALIZÓ INSTRUCCIÓN A ESPECIALISTAS DE LA AUTORIDAD MARÍTIMA EN TORNO A USO DE DRONES PARA FINES INVESTIGATIVOS

amigo familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA