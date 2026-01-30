Punta Arenas,
30 de enero de 2026

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

coevahif

​Con una inversión de USD 500.000.000 y la instalación de 62 aerogeneradores con una potencia nominal de 372 MW, la Comisión de Evaluación Ambiental de Magallanes aprobó por unanimidad el proyecto Parque Eólico Faro del Sur de la empresa HIF.

Este jueves, sesionó la Comisión de Evaluación Ambiental, oportunidad en que se aprobó en forma unánime el proyecto Parque Eólico Faro del Sur de la empresa HIF. La iniciativa ingresó a Evaluación Ambiental en diciembre del 2023 y fue evaluada en enero de 2024 por los Organismos de la Administración del Estado con Competencia Ambiental (OAECAS). Las observaciones permitieron al titular presentar modificaciones a la disposición de los residuos, fortalecer las medidas para disminuir los riesgos de colisión de aves, complementar proceso de participación ciudadana por modificaciones en el diseño del proyecto, además de generar una sinergia en la evaluación de componentes del Proyecto EIA Planta de Combustible Carbono Neutral Cabo Negro.

El Delegado Presidencial Regional, José Ruiz Pivcevic, celebró la aprobación señalando que “en nuestra región se vivió una importante jornada, después de una extensa presentación se dio por aprobado en forma unánime el Informe Consolidado y el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Parque Eólico Faro del Sur. Es una muestra de las certezas que da nuestro país y nuestra región a una industria como esta. En el Gobierno del Presidente Gabriel Boric Font hemos trabajado intensamente en el buen desarrollo de esta industria, también se da cuenta de que cuando una empresa desarrolla el trabajo en forma adecuada, dando respuestas a las distintas observaciones que se levantan de la ciudadanía, se logran resultados como este”.

Al respecto, el Seremi del Medio Ambiente, Enrique Rebolledo Toro detalló que “hoy estamos aprobando el primer parque eólico de Magallanes que viene a cambiar la forma en que producimos energía en la región, con la instalación de 62 aerogeneradores con una potencia nominal de 372 mw. Durante estos cuatro años, nuestro Gobierno desarrolló el Plan de Acción de Hidrógeno Verde al 2030 que entregó certezas regulatorias, identificó las brechas y comenzó a trabajar en generar la infraestructura necesaria para que la industria funcione. A través del Programa Desarrollo Productivo Sostenible, reforzamos los equipos de evaluación ambiental, incorporando a 15 nuevos profesionales que permitieron que hoy, ya se encuentren aprobados el Parque eólico Faro del Sur y la Planta de e-combustibles de Cabo Negro, ambos proyectos estarán conectados a través de una línea de transmisión de 12,274 km”.

Por su parte, Juan Eduardo Gallardo, Gerente de HIF Magallanes destacó el trabajo colaborativo del proyecto. “Fueron tres años de juntarnos, de muchas reuniones y de ir mejorando el proyecto que entró (a Evaluación Ambiental). Yo les puedo decir que este es el proyecto de más alta tecnología en Chile en cuanto a un proyecto eólico, por lo que fuimos incluyendo en esas conversaciones, tanto con las autoridades, como con el diálogo con la ciudadanía”.

El proyecto consiste en la construcción y operación de un parque eólico y una línea de transmisión eléctrica que permitirá aprovechar el recurso eólico para generar energía, conformado por 62 aerogeneradores de tres aspas y con una potencia nominal de 372 Megawatt. La energía eléctrica debe ser transmitida en 110 kV, por lo cual el Proyecto requiere la construcción de una Subestación elevadora, que aumente la tensión desde los 33kV hasta los 110 kV y una Subestación reductora, la cual reducirá la tensión desde los 110 kV hasta los 33kv. Lo anterior se realiza a través de la línea de transmisión eléctrica (LTE) de 12,048 km soterrado.

MINVU CONSIGNA MONTO PROVISORIO Y AVANZA EN EL PROCESO DE EXPROPIACIÓN DEL EX CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

​Destinado a la industria del Hidrógeno Verde

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

COMISIÓN DE EVALUACIÓN AMBIENTAL APROBÓ PRIMER PARQUE EÓLICO DE MAGALLANES

ariquelmeducci

DIPUTADO ELECTO ALEJANDRO RIQUELME VALORA NOMBRAMIENTOS DEL GABINETE DE KAST “TENEMOS QUE SACAR A CHILE DE ESTE ESTANCAMIENTO ECONÓMICO”

UNA CAMINATA PARA DESCUBRIR LOS SECRETOS DEL BOSQUE: LLEGA EL RECORRIDO FUNGI EN MAGALLANES ESTE 31 DE ENERO