OTRO MEGAPROYECTO EN MAGALLANES PIDE MÁS TIEMPO PARA RESPONDER A "OLA" DE OBSERVACIONES AMBIENTALES

Otro megaproyecto en la región de Magallanes pidió a la autoridad ambiental más tiempo para poder contestar a la “ola” de observaciones recibidas por la iniciativa.

En septiembre fue el turno de TotalEnergies con “H2 Magallanes”, el mayor proyecto en la historia del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA), valorado en US$16 mil millones.

Y ahora fue HNH Energy quien pidió al SEA extender el plazo para “responder de manera exhaustiva y rigurosa” a la ola de observaciones que tuvo el “Proyecto integral para la producción y exportación de amoniaco verde” en el extremo sur y que involucra una inversión de US$11 mil millones.

Consorcio europeo pide más tiempo al SEA ante “ola” de observaciones

La citada firma es un consorcio europeo que incluye a Copenhagen Infrastructure Partners (CIP), Austria Energy y Ökowind. Las instalaciones para producir amoniaco verde incluyen una planta desaladora, terminar portuario, ductos y líneas de transmisión eléctrica, una subestación eléctrica y una planta de procesos, entre otros. Todo alimentado mediante aerogeneradores.

El 31 de julio se acogió a tramitación, y el 21 de octubre recibió el informe con peticiones de aclaración, rectificación o ampliaciones (Icsara) complementario del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA).

Según reveló Diario Financiero, son 364 observaciones las que tiene que responder HNH Energy, por lo que decidieron pedir que se extienda el plazo par presentar la adenda complementaria que, originalmente, debe presentarse mañana, 3 de diciembre de 2025.

Con esta solicitud, en caso de aprobarse, el período será hasta máximo 31 de marzo de 2026.

Entre los puntos que se solicitaron a la empresa, está el levantamiento de áreas arqueológicas vía caracterización superficial -a la que tuvo autorización del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) recién el 24 de noviembre de este año-, elaboración de estudio de ruta de carga sobredimensionada, entre otros.

Por ello, pidió más tiempo para “elaborar respuestas sólidas, técnicamente fundamentadas y alineadas con los estándares del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental”, afirmó el consorcio en el escrito ante el SEA, citado por DF.

Fuente: biobiochile.cl



