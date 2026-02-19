Punta Arenas,
19 de febrero de 2026

PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE DOMINICANA QUE INGRESÓ MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA A MAGALLANES

​La mujer de 36 años fue detenida en 2019 en el aeropuerto de Punta Arenas y quedó con prohibición de ingreso a Chile por 25 años.

pdi magallanes expulsión droga

Detectives del Departamento de Migraciones y Policía Internacional Punta Arenas de la Policía de Investigaciones de Chile materializaron la expulsión administrativa de una mujer dominicana de 36 años, quien cumplió condena en la Región de Magallanes por el delito de tráfico ilícito de drogas.

El comisario Leonardo Alegría, jefe de la unidad, explicó que “esta medida fue dispuesta por el Servicio Nacional de Migraciones, en virtud a que la mujer cumplió una condena por el delito de tráfico ilícito de drogas y además había ingresado al país por un paso no habilitado”.

Cabe recordar que en agosto de 2019, detectives de la Brigada Antinarcóticos y Contra el Crimen Organizado (BRIANCO) Punta Arenas detuvieron a la mujer en el aeropuerto internacional Carlos Ibáñez del Campo, luego de que ejemplares caninos detectaran que transportaba droga adosada a su cuerpo. En esa oportunidad se incautaron 1 kilo 93 gramos de clorhidrato de cocaína.

Una vez cumplida la pena impuesta por la justicia, la mujer fue trasladada hasta el aeropuerto Las Américas, en República Dominicana, donde fue puesta a disposición de las autoridades de su país de origen. Además, quedó con prohibición de ingreso a Chile por un periodo de 25 años.


PDI MATERIALIZA EXPULSIÓN DE DOMINICANA QUE INGRESÓ MÁS DE UN KILO DE COCAÍNA A MAGALLANES

