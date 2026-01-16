16 de enero de 2026
CONTRALORÍA DA LUZ VERDE A PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE OBLIGA A AEROLÍNEAS A ENTREGAR LISTADOS DE PASAJEROS A LAS POLICÍAS
La Contraloría General de la República durante la presente jornada tomó razón del decreto promulgatorio de la Ley 21.792 de autoría del diputado independiente, Carlos Bianchi, que obliga a las líneas aéreas a entregar los listados completos de pasajeros de manera preventiva a las policías y al Ministerio Público, para evitar el tránsito e ingreso de delincuentes y personas indocumentadas, avanzando en medidas concretas para reforzar la seguridad en Magallanes y todo el país.
Al respecto, el diputado Bianchi, valoró la toma de razón desde Contraloría, sumando una nueva iniciativa en materia de seguridad a las leyes ya vigentes de su autoría como son la Ley 21.610, y la Ley 21.734 sobre control biométrico en aeropuertos que prontamente debiese empezar a implementarse como plan piloto en la región de Magallanes.
"Este es un proyecto que nos había solicitado de manera urgente la Fiscalía, la PDI y Carabineros. Hoy se necesita tener mayores controles, y las líneas aéreas no estaban entregando esa información, por lo tanto, esta ley viene a resolver un permanente reclamo y petición por parte de la policía para poder acceder con anticipación a este listado de pasajeros".
"Anteriormente, se hizo otro proyecto de ley donde se podían endosar los pasajes, y eso hizo que grupos organizados pudieran comprar masivamente pasajes, y luego endosarlos a personas que transitan por todo el país, y que muchas veces son personas indocumentadas, que trasladan droga, o con causas pendientes. Por lo tanto, este proyecto apunta en materia de seguridad de muy buena manera, y me alegro que la Contraloría le haya dado luz verde, y espero que cuando se aplique, sirva tanto para la Fiscalía como para las policías" afirmó Bianchi.
Con el visto bueno de la Contraloría la iniciativa quedó solo a un paso para convertirse en Ley de la República, cuando sea publicada en el Diario Oficial en los próximos días.
ZONA FRANCA DE PUNTA ARENAS CONSOLIDA SU APORTE AL DESARROLLO REGIONAL CON MÁS DE $4.700 MILLONES PARA INVERSIÓN PÚBLICA
Durante 2025, Zona Franca de Punta Arenas superó los 10,1 millones de visitas en 2025, con un promedio mensual de 842 mil personas, siendo uno de los espacios regionales más visitados de Chile.
