CONTRALORÍA DA LUZ VERDE A PROYECTO DEL DIPUTADO BIANCHI QUE OBLIGA A AEROLÍNEAS A ENTREGAR LISTADOS DE PASAJEROS A LAS POLICÍAS

​La Contraloría General de la República durante la presente jornada tomó razón del decreto promulgatorio de la Ley 21.792 de autoría del diputado independiente, Carlos Bianchi, que obliga a las líneas aéreas a entregar los listados completos de pasajeros de manera preventiva a las policías y al Ministerio Público, para evitar el tránsito e ingreso de delincuentes y personas indocumentadas, avanzando en medidas concretas para reforzar la seguridad en Magallanes y todo el país.



Al respecto, el diputado Bianchi, valoró la toma de razón desde Contraloría, sumando una nueva iniciativa en materia de seguridad a las leyes ya vigentes de su autoría como son la Ley 21.610, y la Ley 21.734 sobre control biométrico en aeropuertos que prontamente debiese empezar a implementarse como plan piloto en la región de Magallanes.



"Este es un proyecto que nos había solicitado de manera urgente la Fiscalía, la PDI y Carabineros. Hoy se necesita tener mayores controles, y las líneas aéreas no estaban entregando esa información, por lo tanto, esta ley viene a resolver un permanente reclamo y petición por parte de la policía para poder acceder con anticipación a este listado de pasajeros".



"Anteriormente, se hizo otro proyecto de ley donde se podían endosar los pasajes, y eso hizo que grupos organizados pudieran comprar masivamente pasajes, y luego endosarlos a personas que transitan por todo el país, y que muchas veces son personas indocumentadas, que trasladan droga, o con causas pendientes. Por lo tanto, este proyecto apunta en materia de seguridad de muy buena manera, y me alegro que la Contraloría le haya dado luz verde, y espero que cuando se aplique, sirva tanto para la Fiscalía como para las policías" afirmó Bianchi.



Con el visto bueno de la Contraloría la iniciativa quedó solo a un paso para convertirse en Ley de la República, cuando sea publicada en el Diario Oficial en los próximos días.

