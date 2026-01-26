AES ANDES DESISTE DE POLÉMICO MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE INNA

La generadora AES Andes, perteneciente a la estadounidense AES, informó este viernes que desistió de seguir desarrollando el megaproyecto de hidrógeno y amoniaco verde INNA. El proyecto – que se ubicaría en la comuna Taltal, Región de Antofagasta- contemplaba una inversión de 10 mil millones dólares y se encontraba detenido en tramitación tras su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el pasado 2024.

“AES Andes informa que, tras un detallado análisis de su cartera de proyectos, ha decidido desistirse de la ejecución del proyecto INNA, iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde”, señaló la compañía en un comunicado la tarde de este viernes.

Cabe recordar que INNA estuvo en el centro de la polémica , luego de que la comunidad científica alertara que el proyecto afectaba la observación astronómica en el norte del país.

La empresa agregó que “si bien INNA es un proyecto absolutamente compatible con otras actividades que se desarrollan en la zona, AES Andes ha tomado la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, siguiendo el lineamiento de su matriz en Estados Unidos. Es importante destacar que esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”.

Asimismo, en el texto indicaron que “esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”, agregando que han decidido centrarse en el comisionamiento de los parques Andes Solar III y Bolero BESS, mientras siguen avanzando en la construcción de sus cuatro nuevos proyectos renovables: Arenales, Cristales, Pampas y Atacama BESS.

El proyecto INNA había generado controversia por su emplazamiento cercano a centros de observación astronómica, ya que se proyectaba su construcción a menos de 20 kilómetros del Observatorio Paranal, del Cerro Armazones, donde se construye el Extremely Large Telescope (ELT), y del sitio planificado para el Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO-Sur).

Polémica que incluso llegó al debate presidencial entre los entonces candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara. En ese momento, el abanderado republicano priorizó el resguardo de la observación astronómica, mientras que Jara apoyó el proyecto causando sorpresa por su posición.

¿Me van a decir por qué quieren instalar una planta de hidrógeno verde que la podrían instalar en el sur? (…) “Lo decimos claramente, vamos a privilegiar los cielos del norte para la observación astronómica siempre”, dijo en ese entonces el ahora presidente electo, José Antonio Kast.

Fuente: elmostrador.cl

​

