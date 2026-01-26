Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
ALTAS CUMBRES-336x336-1
EPA 336x336
AUSTRALIS
SUPER-G-GIF
BANNER INACAP 336x336-01
covepa
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
CROSUR 336
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
BANNER INACAP 336x336-01
PUBLICITE AQUI 250x250
gif sanchez
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

26 de enero de 2026

AES ANDES DESISTE DE POLÉMICO MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE INNA

​El proyecto INNA había generado controversia por su emplazamiento cercano a centros de observación astronómica, ya que se proyectaba su construcción a menos de 20 kilómetros del Observatorio Paranal.

Muestra-de-como-se-vera-el-telescopio-en-la-montana-cuando-este-completo

La generadora AES Andes, perteneciente a la estadounidense AES, informó este viernes que desistió de seguir desarrollando el megaproyecto de hidrógeno y amoniaco verde INNA. El proyecto – que se ubicaría en la comuna Taltal, Región de Antofagasta- contemplaba una inversión de 10 mil millones dólares y se encontraba detenido en tramitación tras su ingreso al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) el pasado 2024.

“AES Andes informa que, tras un detallado análisis de su cartera de proyectos, ha decidido desistirse de la ejecución del proyecto INNA, iniciativa destinada a la producción de hidrógeno y amoníaco verde”, señaló la compañía en un comunicado la tarde de este viernes.

Cabe recordar que INNA estuvo en el centro de la polémica , luego de que la comunidad científica alertara que el proyecto afectaba la observación astronómica en el norte del país.

La empresa agregó que “si bien INNA es un proyecto absolutamente compatible con otras actividades que se desarrollan en la zona, AES Andes ha tomado la decisión de priorizar sus esfuerzos en el desarrollo y construcción de la cartera de proyectos renovables y almacenamiento de energía, siguiendo el lineamiento de su matriz en Estados Unidos. Es importante destacar que esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”.

Asimismo, en el texto indicaron que “esta determinación no cuestiona el valor ni el potencial del desarrollo de la industria del hidrógeno verde para Chile”, agregando que han decidido centrarse en el comisionamiento de los parques Andes Solar III y Bolero BESS, mientras siguen avanzando en la construcción de sus cuatro nuevos proyectos renovables: Arenales, Cristales, Pampas y Atacama BESS.

El proyecto INNA había generado controversia por su emplazamiento cercano a centros de observación astronómica, ya que se proyectaba su construcción a menos de 20 kilómetros del Observatorio Paranal, del Cerro Armazones, donde se construye el Extremely Large Telescope (ELT), y del sitio planificado para el Cherenkov Telescope Array Observatory (CTAO-Sur).

Polémica que incluso llegó al debate presidencial entre los entonces candidatos José Antonio Kast y Jeannette Jara. En ese momento, el abanderado republicano priorizó el resguardo de la observación astronómica, mientras que Jara apoyó el proyecto causando sorpresa por su posición. 

¿Me van a decir por qué quieren instalar una planta de hidrógeno verde que la podrían instalar en el sur? (…) “Lo decimos claramente, vamos a privilegiar los cielos del norte para la observación astronómica siempre”, dijo en ese entonces el ahora presidente electo, José Antonio Kast.

Fuente: elmostrador.cl 


kastcademgabinete

SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

Noticias
Relacionadas
Imprimir
BANNER AGUAS MAGALLANES 336

SÓLO AL 42% LE GUSTÓ EL GABINETE ELEGIDO POR EL PRESIDENTE KAST Y ES EL DE CONOCIMIENTO MÁS BAJO DESDE BACHELET II

Leer Más

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

​Respecto al nuevo gobierno de José Antonio Kast, 55% (-6pts) cree que a Chile le irá bien, cayendo de forma significativa en comparación a la semana anterior. Además, 21% (+2pts) opina que le va a ir regular y 21% (+3pts) que le irá mal.

kastcademgabinete
nuestrospodcast
acopiomunicipios

MUNICIPIOS DE CABO DE HORNOS Y PUNTA ARENAS UNEN ESFUERZOS PARA APOYAR A AFECTADOS POR INCENDIOS FORESTALES

CROSUR 336
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
servelvoto

¿QUÉ VOTAMOS ESTE 16 DE NOVIEMBRE DEL 2025? POLAR COMUNICACIONES LO DESGLOSA: PRESIDENCIALES, PARLAMENTARIAS Y DATOS CLAVE

CROSUR 336
covepa
VILLA-AVERDE250-x-250-px
BANNER-PESCACHILE336X336
BLUMAR 336x336 GIF
AQUA CHILE 336x336 (1)
ALTAS CUMBRES-336x336-1
Muestra-de-como-se-vera-el-telescopio-en-la-montana-cuando-este-completo

AES ANDES DESISTE DE POLÉMICO MEGAPROYECTO DE HIDRÓGENO VERDE INNA

RED SALUD 250x250
EPA 250x250
BLUMAR 336x336 GIF
CASINO
AQUA-CHILE-250x250-1
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
VILA VERDE
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
covepa
gif sanchez
SUPER-G-GIF
BANNER AGUAS MAGALLANES 336
OJO CON LA CULTURA 3

LANZAMIENTO DE LIBRO SOBRE EL CERRO DE LA CRUZ Y CONMEMORACIÓN DE LOS 200 AÑOS DE CHILOÉ MARCAN NUEVO EPISODIO CULTURAL EN MAGALLANES

AMIGO DE LA FAMILIA 25 DE ENERO 2026

AMIGO DE LA FAMILIA

Marcos Buvinić Martinić

NO ES COSA DE SUERTE

ALTAS CUMBRES-336x336-1
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
publicite
PAX
publicite
publicite
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
BANNER INACAP 336x336-01
publicite aqui
publicite aquí
publicite aqui
AquaChile banner
gif sanchez
publicite
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
Rodolfo Rondon_1

CIENTÍFICO DEL INACH LLEVA A CHILE A LA PRIMERA LÍNEA EN EL ESTUDIO DE MICROPLÁSTICOS EN LA ANTÁRTICA