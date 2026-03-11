Punta Arenas,
11 de marzo de 2026

ENAP REFUERZA SU COMPROMISO CON LA GANADERÍA DE MAGALLANES EN UNA NUEVA VERSIÓN DE LA EXPOGAMA

La actividad contó con la colaboración de diversas empresas con presencia regional, destacando Enap por su trabajo permanente con el sector ganadero.

Gerardo Otzen, presidente de Asogama, y Patricia Silva, de Enap, entregaron el premio al plantel ganador, representado por Patricio Almonacid

Una verdadera fiesta del campo en la ciudad fue la que se vivió los días 6, 7 y 8 de marzo en Punta Arenas tras la realización de la 73° edición de la Expogama, evento que reúne al mundo ganadero de la zona austral, generando un espacio de acercamiento con la comunidad de Magallanes.

 
La actividad contó con la colaboración de diversas empresas con presencia regional, destacando Enap por su trabajo permanente con el sector ganadero. “Lo dije en mi discurso, Enap es fundamental, ha sido un apoyo permanente a la Asociación de Ganaderos y estamos muy agradecidos, siempre lo consideramos un socio estratégico, porque está directamente relacionado con nuestros campos, ya que acceden a ellos para su operación”, afirmó el presidente de la Asociación de Ganaderos (Asogama), Gerardo Otzen.

 
Además de un stand, que difundió el quehacer de la empresa en la extracción de hidrocarburos, Enap realizó la tradicional entrega del premio principal del evento, el cual recayó nuevamente en el plantel Tehuel Aike Sur. Patricia Silva, directora(s) de Medio Ambiente y Asuntos Ganaderos, hizo entrega de la distinción, junto con el presidente de Asogama.


 “Esta es una instancia regional bien importante, atendiendo la relevancia de la ganadería en Magallanes. Es un relacionamiento bien estratégico el que Enap mantiene con el mundo ganadero, eso incluye el apoyo a estas actividades, particularmente con la premiación principal”, explicó Silva.


 Este año, la exposición destacó por tener entrada gratuita para la comunidad, permitiendo que las familias disfruten de exposiciones caninas y de esquila, además de la muestra ovina y bovina propia del evento.


NUEVOS CARROS BOMBA DE ENAP REFORZARÁN RESPUESTA A EMERGENCIAS EN MAGALLANES

