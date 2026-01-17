AVISO SOBRE CORTE DE SUMINISTRO ELÉCTRICO EN CERRO SOMBRERO

Desde ENAP Isla se informó a la comunidad que los días sábado 17 y domingo 18 de enero se llevará a cabo un corte de suministro eléctrico programado en la localidad de Cerro Sombrero, comuna de Primavera.

La interrupción del servicio se debe a mantenciones preventivas en líneas de media tensión, trabajos que serán ejecutados por la empresa Reparalia.

El corte de energía se extenderá entre las 09:00 y las 17:30 horas, por lo que se recomienda a vecinos y vecinas tomar las medidas necesarias para evitar inconvenientes durante ambas jornadas.

Desde Ilustre Municipalidad de Primavera y ENAP Isla reiteraron el llamado a la comprensión de la comunidad, señalando que estos trabajos buscan mejorar la continuidad y seguridad del suministro eléctrico en la zona.