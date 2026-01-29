Punta Arenas,
29 de enero de 2026

400 DEPORTISTAS DIERON VIDA A LAS OLIMPIADAS 80 AÑOS DE ENAP

El gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, enfatizó que para la empresa es muy importante la actividad deportiva ya que es una forma de unir lazos entre los trabajadores y trabajadoras.

olimpiadasenap

Con una emotiva ceremonia de clausura, este miércoles 28 de enero culminaron las primeras Olimpiadas Deportivas “80 años del descubrimiento del petróleo en Chile”, instancia que fue organizada por el sindicato de trabajadores Enap Magallanes en colaboración de la empresa. La actividad contó con la presencia de los dirigentes sindicales y gerencia local, además de los premiados en cada una de las disciplinas desarrolladas en las instalaciones de Cordenap durante el periodo de tres meses y convocando a más de 400 deportistas de las distintas áreas de Enap Magallanes.

 
La ceremonia de clausura se realizó en la sede sindical, siendo su presidenta, Graciela Vásquez, quién entregó el saludo a cada uno de los ganadores y destacando esta instancia para fomentar la sana competencia, el compañerismo y fortalecer los lazos fuera del ámbito laboral a través del deporte.

 
El gerente de Enap Magallanes, Rodrigo Bustamante, enfatizó que para la empresa es muy importante la actividad deportiva ya que es una forma de unir lazos entre los trabajadores y trabajadoras. “Estamos muy contento con esta entrega de premios a los ganadores ya que marca la primera actividad de celebración de los 80 años y se vienen otros eventos en coordinación con el sindicato”, destacó el gerente local de la estatal.

 
Con una convocatoria que superó todas expectativas, las primeras Olimpiadas de celebración de los 80 años de Enap marcó un hito para la comunidad enapina. Este evento no solo incentivó la vida sana y el deporte, sino también reforzó los lazos entre los trabajadores y trabajadoras.

 
En total fueron seis disciplinas las que se disputaron y los ganadores fueron los siguientes:

 
Tenis de Mesa:

 
1.- Iván Barrientos
2.- Jorge López
3.- Cristóbal Levill

 
Padel:

 
1.- Michael Hernández – Alexis Valdés
2.- Nelson Vera – Carlos Saavedra

 
Truco:

 
1.- Pablo Rojel
2.- Alejandro Avendaño López
3.- Alejandro Avendaño Gallardo

 
Bowling:

 
1.- Carlos Lavados
2.- Ariel Chaura
3.- Héctor López

 
Baby Futbol Serie Honor:

 
1.- Rig equipo 7
2.- Area Transporte
3.- Area Gregorio

 
Baby Futbol Serie Senior:

 
1.- Area Cerro Sombrero
2.- Campamento Posesión
3.- Area Tres Puentes

 
Finalmente, el vicepresidente del sindicato Enap Magallanes y gestor de este magno evento deportivo, Armando Guala, agradeció a todos quienes colaboraron con este exitoso evento deportivo y además confirmó la realización para el presente año de la Super Copa donde se espera una mayor participación y la realización de competencia en diversos roles con el fin de seguir fomentando la práctica deportiva para mantener un cuerpo y mente sana, finalizó diciendo el dirigente sindical.

YA ESTÁ DISPONIBLE EL PORTAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL CLÍNICO MAGALLANES

HASTA EL 4 DE FEBRERO SE PUEDEN PRESENTAR OBSERVACIONES A LA PROPUESTA DE IMAGEN OBJETIVO DEL PLAN REGULADOR







400 DEPORTISTAS DIERON VIDA A LAS OLIMPIADAS 80 AÑOS DE ENAP

ALTA CONVOCATORIA MARCÓ LA AUDICIÓN DEL BALLET ARTÍSTICO DE NATALES (BARNAT), ELENCO ESTABLE DE LA CORPORACIÓN

CAMILA PONTIKAS, LA DISEÑADORA MAGALLÁNICA CON LA QUE KAREN DOGGENWEILER ABRIRÁ EL FESTIVAL DE VIÑA 2026 CON UN DISEÑO INSPIRADO EN UNA "DIOSA DEL OLIMPO"

