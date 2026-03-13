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13 de marzo de 2026

"EL ÚLTIMO DATO ES DE US$1.406 MILLONES": GRAU CONTRADICE A QUIROZ POR DICHOS SOBRE LA CAJA FISCAL

Con todo, aseguró que “respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares”.

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Tras las duras declaraciones del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien aseguró que recibieron las arcas públicas con un “delicada y absolutamente inusual, extrema situación de caja”, el exjefe de Teatinos 120, Nicolás Grau, salió a contrastar los dichos de la autoridad.

Mediante su cuenta de X (Twitter), Grau dijo que no daría entrevistas “por respeto a las autoridades”.

Con todo, aseguró que “respecto al dato de caja que se me pregunta: el último dato público es 1406 millones de dólares (fines de enero) y el valor a inicios de esta semana (fluctúa mucho) era sobre 800 millones de dólares”.

Además, la exautoridad adjuntó una foto donde se detallan la evolución de los activos consolidados den Tesoro en millones de dólares.

Grau responde a Quiroz por “fisco sin caja”

En el primer punto de prensa del nuevo gobierno en La Moneda, Quiroz aseguro que heredaron de la administración del expresidente Gabriel Boric “un fisco sin caja”.

“La caja con que cerró la administración anterior fue de US$40 millones al 31 de diciembre del 2025. Normalmente, las cajas terminan, en administraciones normales, entre US$3 mil y US$4 mil millones”, dijo el actual Ministro de Hacienda.

Los datos expuestos por Quiroz están en línea con lo expuesto por Grau, considerando que en las notas del gráfico se señala que las cifras anuales corresponden al stock vigente al 31 de diciembre de cada año.

En ese sentido, la “caja” del tesoro al cierre del 2025 era de US$46,28 millones.

Las declaraciones de Jorge Quiroz fueron antecedidas por una explicación de la autoridad sobre el alza internacional en los precios del petróleo, debido a la guerra en Irán y el bloqueo en el estrecho de Ormuz, donde atraviesa alrededor de un 20% del crudo a nivel internacional.

En este sentido, habló de “un fenómeno de precios probablemente distinto y más complejo” de lo observado previamente. Así, recordó que el país posee mecanismos para amortiguar las alzas de los combustibles.

Por ello, sacó a colación el Mepco, que “amortigua las alzas, pero al final transmiten los precios”, afirmando que “genera efectos en recaudación fiscal y eventualmente en desembolso”.

“Eso se encuentra hoy día con un gobierno que ha tenido que heredar del anterior un fisco sin caja”, sentenció Quiroz.

Finalmente, el encargado de las finanzas públicas dijo que convocará a una reunión con especialistas para analizar los números.

Fuente: biobiochile.cl


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