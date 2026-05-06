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6 de mayo de 2026

GENDARMERÍA RESTRINGE INGRESO DE ALIMENTOS PREPARADOS EN RECINTOS PENALES DE MAGALLANES

Una de estas medidas apunta a la restricción de alimentos preparados, con el fin de proteger a la población penal, ante el potencial riesgo de intoxicación por comidas en mal estado.

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La dirección regional de Gendarmería en Magallanes informa que mediante un instructivo de carácter nacional y acorde al análisis del Consejo Técnico del establecimiento se resolvió ajustar la recepción de elementos que ingresan desde
el exterior.

Una de estas medidas apunta a la restricción de alimentos preparados, con el fin de proteger a la población penal, ante el potencial riesgo de intoxicación por comidas en mal estado.

Las nuevas indicaciones tuvieron un periodo de marcha blanca de tres semanas, para sensibilizar a internos y sus familias, buscando optimizar los estándares de seguridad y eficiencia operativa en el recinto.

El director regional (S) teniente coronel Edgardo Pérez Casanova, aseguró que "Los internos tienen todas sus necesidades cubiertas. La entrega de alimentación diaria está validada por nuestra área de nutricionista regional y de nivel central.

Por tanto, bajo este esquema, las encomiendas permitidas constituyen aportes adicionales y no una fuente de la cual dependa la nutrición de los privados de Libertad".

Gendarmería de Chile reafirma su compromiso con el buen trato de todas las personas que tiene bajo su custodia, así como del personal institucional.
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SENADO APRUEBA EN GENERAL PROYECTO QUE TIPIFICA COMO DELITO EL INGRESO IRREGULAR A CHILE

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