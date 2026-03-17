17 de marzo de 2026
CONGRESO APROBÓ REFORMA CONSTITUCIONAL QUE SUMA A GENDARMERÍA A LAS FUERZAS DE ORDEN Y SEGURIDAD
La iniciativa también cambia la dependencia de la institución: desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad de Pública
El pleno del Senado despachó el proyecto de reforma constitucional que incorporar a Gendarmería de Chile dentro de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, quedando lista para su promulgación.
La iniciativa traslada a Gendarmería desde el Ministerio de Justicia al de Seguridad Pública, además de generar efectos en el régimen jurídico aplicable a su personal, eliminando a las asociaciones gremiales.
En concreto, se limita el derecho a asociarse de los funcionarios de la institución y regula la figura del director nacional de Gendarmería en relación con las otras autoridades superiores que conforman las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública, estableciendo una inhabilidad para ser candidato a diputado o a senador.
La iniciativa fue aprobada con 41 votos a favor; dos en contra, de los parlamentarios Alejandro Kusanovic (ind-RN) y Karim Bianchi (ind), y la abstención de Yasna Provoste (DC).
Tras la votación en general, los parlamentarios votaron en particular la iniciativa y fue despachada por el Senado, quedando lista para su trámite de promulgación.
Fuente: cooperativa.cl
El balance fue presentado durante el comité de Seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast en Arica, en el inicio del plan Escudo Fronterizo.
El balance fue presentado durante el comité de Seguridad encabezado por el Presidente José Antonio Kast en Arica, en el inicio del plan Escudo Fronterizo.