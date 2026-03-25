25 de marzo de 2026
MINISTRO DE HACIENDA Y DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RATIFICAN CONTINUIDAD DE SUBSIDIOS CLAVE PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES
Durante el encuentro, la autoridad ministerial entregó certezas respecto a dos beneficios fundamentales para las familias magallánicas, desmintiendo categóricamente las versiones que circulaban en la opinión pública.
En una reunión de trabajo sostenida esta tarde en las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso, el Ministro de Hacienda y el Diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, abordaron temas críticos para la economía y la conectividad de la zona austral.
Durante el encuentro, la autoridad ministerial entregó certezas respecto a dos beneficios fundamentales para las familias magallánicas, desmintiendo categóricamente las versiones que circulaban en la opinión pública:
-Subsidio al Gas: El Ejecutivo se comprometió formalmente a que no se tocará el subsidio al gas de Magallanes. El Ministro aseguró que no es una medida excepcional, y que este beneficio se mantendrá, reconociendo su carácter vital para el costo de vida en la zona extrema.
- Subsidio al Cabotaje: Asimismo, se confirmó la continuidad del subsidio al cabotaje, herramienta esencial para garantizar el abastecimiento y la integración de la región con el resto del país.
Fin a la incertidumbre
Tras la cita, el Diputado Riquelme valoró la disposición del jefe de la billetera fiscal y destacó que esta confirmación oficial desmiente las aprehensiones y versiones infundadas emitidas recientemente por otros parlamentarios y concejales de la región, que habían generado una preocupación innecesaria en la ciudadanía.
"Hoy traemos tranquilidad a los hogares de Magallanes. El compromiso del Ministerio de Hacienda es explícito: los subsidios que permiten nuestra habitabilidad y conectividad están asegurados. Es momento de dejar atrás las especulaciones y enfocarnos en el desarrollo de nuestra región", señaló el legislador al cierre del encuentro.
AJUSTE FISCAL OBLIGA AL GOBIERNO A DESISTIR DE LA MILLONARIA EXPROPIACIÓN DEL CLUB HÍPICO DE PUNTA ARENAS EN MEDIO DE DISPUTA POR INDEMNIZACIÓN
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió un oficio ordinario en el que instruyó al Serviu de Magallanes a desistir de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas.
El ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, envió un oficio ordinario en el que instruyó al Serviu de Magallanes a desistir de la expropiación del inmueble indicado como Club Hípico de Punta Arenas.