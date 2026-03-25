MINISTRO DE HACIENDA Y DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RATIFICAN CONTINUIDAD DE SUBSIDIOS CLAVE PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES

En una reunión de trabajo sostenida esta tarde en las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso, el Ministro de Hacienda y el Diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, abordaron temas críticos para la economía y la conectividad de la zona austral.



Durante el encuentro, la autoridad ministerial entregó certezas respecto a dos beneficios fundamentales para las familias magallánicas, desmintiendo categóricamente las versiones que circulaban en la opinión pública:



-Subsidio al Gas: El Ejecutivo se comprometió formalmente a que no se tocará el subsidio al gas de Magallanes. El Ministro aseguró que no es una medida excepcional, y que este beneficio se mantendrá, reconociendo su carácter vital para el costo de vida en la zona extrema.



- Subsidio al Cabotaje: Asimismo, se confirmó la continuidad del subsidio al cabotaje, herramienta esencial para garantizar el abastecimiento y la integración de la región con el resto del país.



Fin a la incertidumbre



Tras la cita, el Diputado Riquelme valoró la disposición del jefe de la billetera fiscal y destacó que esta confirmación oficial desmiente las aprehensiones y versiones infundadas emitidas recientemente por otros parlamentarios y concejales de la región, que habían generado una preocupación innecesaria en la ciudadanía.



"Hoy traemos tranquilidad a los hogares de Magallanes. El compromiso del Ministerio de Hacienda es explícito: los subsidios que permiten nuestra habitabilidad y conectividad están asegurados. Es momento de dejar atrás las especulaciones y enfocarnos en el desarrollo de nuestra región", señaló el legislador al cierre del encuentro.

