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25 de marzo de 2026

MINISTRO DE HACIENDA Y DIPUTADO ALEJANDRO RIQUELME RATIFICAN CONTINUIDAD DE SUBSIDIOS CLAVE PARA LA REGIÓN DE MAGALLANES

Durante el encuentro, la autoridad ministerial entregó certezas respecto a dos beneficios fundamentales para las familias magallánicas, desmintiendo categóricamente las versiones que circulaban en la opinión pública.

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En una reunión de trabajo sostenida esta tarde en las dependencias del Congreso Nacional en Valparaíso, el Ministro de Hacienda y el Diputado por la Región de Magallanes, Alejandro Riquelme, abordaron temas críticos para la economía y la conectividad de la zona austral.

 
Durante el encuentro, la autoridad ministerial entregó certezas respecto a dos beneficios fundamentales para las familias magallánicas, desmintiendo categóricamente las versiones que circulaban en la opinión pública:

-Subsidio al Gas: El Ejecutivo se comprometió formalmente a que no se tocará el subsidio al gas de Magallanes. El Ministro aseguró que no es una medida excepcional, y que este beneficio se mantendrá, reconociendo su carácter vital para el costo de vida en la zona extrema.

- Subsidio al Cabotaje: Asimismo, se confirmó la continuidad del subsidio al cabotaje, herramienta esencial para garantizar el abastecimiento y la integración de la región con el resto del país.

Fin a la incertidumbre

Tras la cita, el Diputado Riquelme valoró la disposición del jefe de la billetera fiscal y destacó que esta confirmación oficial desmiente las aprehensiones y versiones infundadas emitidas recientemente por otros parlamentarios y concejales de la región, que habían generado una preocupación innecesaria en la ciudadanía.

"Hoy traemos tranquilidad a los hogares de Magallanes. El compromiso del Ministerio de Hacienda es explícito: los subsidios que permiten nuestra habitabilidad y conectividad están asegurados. Es momento de dejar atrás las especulaciones y enfocarnos en el desarrollo de nuestra región", señaló el legislador al cierre del encuentro.

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