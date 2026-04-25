KARIM BIANCHI Y CARLOS BIANCHI CUESTIONAN EVENTUALES RECORTES PRESUPUESTARIOS Y PIDEN EXPLICACIONES AL MINISTERIO DE HACIENDA

Los parlamentarios por Magallanes, el senador Karim Bianchi y el diputado Carlos Bianchi, manifestaron su rechazo a los oficios enviados por el Ministerio de Hacienda que instruirían eventuales recortes presupuestarios en distintos ministerios y servicios públicos del país.

En declaraciones públicas, el senador Bianchi cuestionó el contenido de estos documentos, señalando que no corresponde avanzar en definiciones de ajuste antes del debate presupuestario en el Congreso. En ese contexto, enfatizó la necesidad de un diálogo institucional, recordando el rol de los parlamentarios como colegisladores en la discusión de los recursos del Estado.

Asimismo, el legislador anunció que, junto a su bancada, solicitarán una sesión especial para que el ministro de Hacienda entregue explicaciones sobre las medidas planteadas y sus eventuales impactos en áreas sensibles.

Por su parte, el diputado Carlos Bianchi advirtió sobre las consecuencias sociales de posibles recortes, especialmente en sectores como educación, señalando que decisiones de este tipo podrían afectar directamente a familias y estudiantes que dependen del apoyo estatal.

Ambos parlamentarios coincidieron en la importancia de abordar esta discusión con criterios de responsabilidad y considerando el impacto en la ciudadanía, particularmente en los sectores más vulnerables, reiterando el llamado a transparentar la información y abrir el debate en el Congreso.

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