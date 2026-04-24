PRESIDENTE DE TACOPA MARCELINO AGUAYO POR FALTA DE PUNTOS DE CARGA PARA GNC "PARECE QUE ESTAMOS REMANDO SOLOS"

Esta mañana, en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el presidente de Tacopa, Marcelino Aguayo Concha, abordó la compleja situación que enfrenta el transporte menor en Punta Arenas, marcada por la crisis de abastecimiento de Gas Natural Comprimido (GNC), el alza sostenida de los combustibles y la falta de soluciones concretas.

El dirigente señaló que el escenario actual ha profundizado las dificultades que ya venía enfrentando el gremio. “ya veníamos con problemas y esta situación lo único que hace es agravar esto”, afirmó, agregando que, en medio de este contexto, el bono de 100 mil pesos anunciado para taxis-colectivos y transporte escolar representa un alivio, aunque insuficiente. “el hecho de encontrarnos con este aporte es una cosa muy relevante cuando no hay plata en el país y se nos entrega una ayuda por muy mínima que sea es relevante y aparte que hay una cosa que mucha gente no sabe no es recursos que le estado haya sacado para entregarnos, son presupuestos asignados a la ley espejo”, explicó.

Aguayo también manifestó su molestia por declaraciones de autoridades regionales, particularmente desde la Seremi de Energía, quien atribuyó la situación a un problema entre privados. “a nosotros nos molesto mucho la declaración que hizo la seremia de energía, diciendo que esto es un problema de privados, no estoy juzgando a estas autoridades de ahora, es algo de los últimos años, esto ha venido ocurriendo en los últimos años con las autoridades”, indicó. Asimismo, recalcó que aún no se han concretado reuniones con los seremis de la nueva administración, enfatizando la necesidad de autoridades que comprendan la realidad del sector: “necesitamos una autoridad que conozca nuestras dificultades, que conozca nuestra realidad”.

En cuanto al abastecimiento de GNC en la comuna de Punta Arenas, el presidente de Tacopa apuntó directamente a la empresa Copec como responsable de la actual crisis. “la responsabilidad aquí la tiene copec, elimino dos mangueras de carga en bahía catalina en el sector norte de la ciudad, dos mangueras de carga en el sector 18 de septiembre, 4 mangueras de carga en el centro de la ciudad”, denunció. A su juicio, la empresa no ha respondido adecuadamente a la demanda existente. “la copec no ha estado a la altura de poder satisfacer la demanda que se requiere, da la impresión de que ellos quieren sacar mangueras para que haya una sobre oferta y modificar los precios”, sostuvo.

Finalmente, el dirigente expresó el desgaste que enfrenta el gremio ante la falta de soluciones estructurales. “parece que estamos remando solos, es agotador, no podemos ser el gremio de sacrificio”, concluyó.

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