OVIEDO IMPLEMENTA INNOVADOR PROYECTO DE MOVILIDAD SOSTENIBLE PARA SUS COLABORADORES EN MAGALLANES

La iniciativa “Muévete Sostenible, Pedalea tu Bienestar” incorpora bicicletas y scooters de uso compartido como una alternativa de traslado, orientada a fortalecer la calidad de vida de los colaboradores y el compromiso ambiental dentro de la empresa.



El pasado 14 de abril, Oviedo presentó oficialmente en la Región de Magallanes el proyecto “Muévete Sostenible, Pedalea tu Bienestar”, una iniciativa que busca integrar la actividad física y nuevas formas de transporte en la rutina diaria de sus colaboradores, mediante la implementación de un sistema de bicicletas y scooters de uso compartido, disponibles a través de reserva, facilitando los traslados y promoviendo el autocuidado, el bienestar y el respeto por el medioambiente.



Esta iniciativa fue desarrollada de manera conjunta por el Comité de Recreación, Deporte y Bienestar y el Comité de Responsabilidad Social Empresarial, los cuales contaron con el apoyo de Caja Los Andes, a través de la adjudicación de fondos concursables.



La ceremonia de inauguración tuvo la participación del gerente general de Oviedo, Cristian Fernández; el gerente regional de Caja Los Andes en Magallanes y la Antártica Chilena, Felipe Alberto Baeza; y la gerente de Gestión de Personas de la empresa, Carolina Gotta, junto a colaboradores de la empresa. Durante la actividad, se presentó el funcionamiento del sistema, que permitirá a los trabajadores acceder a estos medios de transporte de forma simple y organizada.



El gerente general de Oviedo, Cristian Fernández, valoró el origen de la iniciativa, destacando que para la empresa este proyecto representa una muestra de coherencia con su planificación estratégica, sus valores corporativos y los pilares de su propuesta de valor, centrados en la comunidad y sus trabajadores. En esa línea, señaló que “lo más lindo de esta iniciativa es que nace de nuestra gente”, ya que, si bien contó con el apoyo de la empresa, se trata de un trabajo que el Comité de Recreación, Deporte y Bienestar y el de Responsabilidad Social Empresarial vienen desarrollando desde hace dos años.



Asimismo, destacó su alineación con políticas públicas:



“Y finalmente, es coherente no solamente con las políticas internas de la empresa, sino también con las políticas de Estado, al alinearse con proyectos como el desarrollo de ciclovías del Ministerio de Vivienda y Urbanismo. Que seamos capaces como empresa de apoyar y potenciar eso, dentro de nuestro rol, es algo que nos tiene muy contentos”.



Por su parte, la gerente de Gestión de Personas de Oviedo, Carolina Gotta, explicó que el proyecto nace del trabajo conjunto entre los dos comités de la empresa quienes presentaron la iniciativa y lograron adjudicarse los fondos concursables de Caja Los Andes. Asimismo, señaló que esta contempla la adquisición de 10 bicicletas y 5 scooters, con el objetivo de fomentar el bienestar integral de los colaboradores —tanto físico como psicológico— a través de la actividad física, además de reforzar el compromiso de la empresa con la sustentabilidad y el cuidado del medio ambiente.



Desde Caja Los Andes, su gerente regional, Felipe Alberto Baeza, destacó el impacto de este tipo de iniciativas, señalando que como institución los moviliza generar nuevas formas de bienestar y que, a través de fondos concursables de hasta 10 millones de pesos para las empresas que postulan, buscan mejorar la calidad de vida de las personas. En ese sentido, afirmó que “mediante estos proyectos, los trabajadores cuentan con espacios para la actividad física, el entretenimiento, el descanso y la vida sana”, como ocurre en esta iniciativa que incorpora scooters y bicicletas para los colaboradores de Oviedo.



En una región como Magallanes, donde las condiciones geográficas y climáticas representan desafíos particulares para la movilidad diaria, iniciativas como “Muévete Sostenible, Pedalea tu Bienestar” adquieren un valor significativo al promover alternativas de transporte más accesibles, saludables y sostenibles. Este tipo de proyectos no solo fortalecen el bienestar de los colaboradores, sino que también reflejan cómo las empresas pueden contribuir activamente al desarrollo de entornos laborales más conscientes y comprometidos con su comunidad y el medio ambiente.

