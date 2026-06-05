SEREMI DE DESARROLLO SOCIAL DESTACA REFUERZO DEL PLAN INVIERNO, APOYO A FAMILIAS VULNERABLES Y PROGRAMAS PARA INFANCIA EN MAGALLANES

La seremi de Desarrollo Social y Familia de Magallanes, Jenniffer Rojas García, realizó un amplio balance de sus primeros meses de gestión y detalló las principales líneas de trabajo que impulsa la cartera en la región, abordando temas vinculados a infancia, personas en situación de calle, adultos mayores, seguridad alimentaria y programas sociales orientados a población vulnerable.

Durante su participación la mañana de este viernes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, la autoridad sostuvo que uno de los principales focos ha estado puesto en fortalecer la presencia territorial y el trabajo coordinado con los servicios dependientes de la cartera.

“Ha sido harto terreno, conversar con equipos y ver en qué podemos ir mejorando la gestión”, afirmó, destacando el trabajo conjunto que se desarrolla con organismos como Senama, Senadis, Fosis, Injuv y el Servicio de Protección Especializada.

Uno de los temas centrales fue el abordaje del invierno y las medidas destinadas a personas en situación de calle. Rojas recordó que, debido a las condiciones climáticas de Magallanes, la región mantiene dispositivos activos durante todo el año, descartando la necesidad de implementar Código Azul como ocurre en otras zonas del país.

Actualmente existen dos albergues operativos en Punta Arenas y uno en Puerto Natales, además de rutas sociales y médicas que entregan alimentación, abrigo y atención sanitaria a quienes no acceden a los dispositivos de alojamiento.

“Nosotros trabajamos los 365 días del año y las 24 horas, porque nuestra región tiene características climáticas que hacen que las personas en situación de calle requieran asistencia permanente”, explicó.

La autoridad indicó que actualmente existen cerca de 156 personas en situación de calle en Magallanes y adelantó la próxima implementación del programa Vivienda Primero, iniciativa que contempla diez viviendas destinadas a personas que buscan superar esta condición, acompañadas por equipos profesionales durante un periodo de tres años.

Infancia y familias de acogida

Otro de los focos abordados fue la protección de niños, niñas y adolescentes, especialmente el fortalecimiento del sistema de familias de acogida.

Actualmente, según indicó la seremi, existen 38 niños en residencias en la región y dos menores susceptibles de adopción, por lo que reforzó el llamado a que más personas puedan integrarse como familias de acogida.

“No podemos seguir esperando que nuestros niños sigan institucionalizados”, señaló.

Rojas también manifestó preocupación por situaciones de explotación sexual infantil detectadas en la región, señalando que existe coordinación permanente entre instituciones para enfrentar estos delitos.

“Tenemos casos de explotación sexual juvenil y justamente atacan a los niños más vulnerables”, sostuvo, agregando que la denuncia ciudadana resulta clave para enfrentar estas situaciones.

Cuenta Pública y apoyo económico

Respecto de los anuncios presidenciales, la seremi destacó especialmente el nuevo beneficio económico por hijo dirigido al 80% más vulnerable.

Según explicó, la medida contempla una ayuda de 30 mil pesos por hijo y beneficiaría a 18.952 niños y niñas de Magallanes, con una inversión regional cercana a los 580 millones de pesos.

Además, resaltó iniciativas enfocadas en la superación de la pobreza mediante programas de autogestión y seguridad alimentaria, incluyendo proyectos de huertos comunitarios impulsados por Fosis y fondos concursables orientados a organizaciones sociales.

Adultos mayores y envejecimiento activo

En materia de personas mayores, la autoridad destacó el despliegue del programa Vínculos, que recientemente incorporó nuevos usuarios en Puerto Natales y comenzará próximamente en Porvenir.

El programa contempla acompañamiento durante dos años y busca fortalecer redes sociales, acceso a servicios y participación comunitaria.

Asimismo, recordó que continúa abierta la convocatoria al concurso literario autobiográfico para personas mayores, instancia que permite rescatar experiencias de vida y memorias regionales.

“Los adultos mayores tienen mucho que aportarnos hoy día en experiencia”, concluyó.





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