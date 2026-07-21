Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
ARCA OLIVA
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
YOPPERN NUEVO 336x336
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
ANDES SALUD
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
banner-dap_250x250
RED SALUD JUNIO 2026
publicite aqui

21 de julio de 2026

MOP INFORMARÁ INICIO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN RUTAS DEL SECTOR LAGUNA AMARGA

​La reunión informativa se realizará este miércoles 22 de julio, a las 15:00 horas, en el Salón Gabriela Mistral de Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine.

Porteria Laguna Amarga

ESTIMADO VECINO (A):

Para el Ministerio de Obras Públicas, es muy importante informar a la comunidad sobre la Obra: Mejoramiento Rutas Y-160 (Tramo: Km 0,100 - Km 2,700), e Y-156 (Tramo: Km 0,000 - Km 9,480), sector Laguna Amarga, Provincia de Última Esperanza. La cual se llevará a cabo en la Comuna de Torres del Paine.

La finalidad de esta reunión es presentar el inicio de la obra y dar a conocer las características, detalles y descripción del contrato a las autoridades locales, vecinos, organizaciones comunitarias, gremios del turismo y servicios.

Por este motivo les informamos que el día miércoles 22 de julio a las 15:00 hrs, se realizará una Reunión Informativa, en el Salón Gabriela Mistral en Cerro Castillo.

Atte.,
Ingeniería Civil Vicente S.A.



salmonicultoresmagallanes

SALMONICULTORES DE MAGALLANES PIDEN AL MOP MESAS DE DIÁLOGO POR AERÓDROMO DE NATALES

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAGALLANES INVIERNO

CONSEJO REGIONAL APRUEBA MÁS DE $50 MILLONES PARA DEPORTE, INCLUSIÓN Y DESARROLLO DE TIERRA DEL FUEGO

Leer Más

Los recursos del 8% del FNDR permitirán impulsar proyectos deportivos y de inclusión que fortalecen el desarrollo social y comunitario en Magallanes.

Los recursos del 8% del FNDR permitirán impulsar proyectos deportivos y de inclusión que fortalecen el desarrollo social y comunitario en Magallanes.

core20072026
nuestrospodcast
Punta Arenas con nieve

EMITEN ALERTA POR HELADAS DE HASTA -15°C EN MAGALLANES: ESTAS ZONAS TENDRÁN TEMPERATURAS EXTREMAS

ARCA OLIVA
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
1080x1080-Promociones-anuales-de-SPA---Junio
BANNER COVEPA 336X336PX
ANDES SALUD
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
YOPPERN NUEVO 336x336
Porteria Laguna Amarga

MOP INFORMARÁ INICIO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN RUTAS DEL SECTOR LAGUNA AMARGA

BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
ARCA OLIVA
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
ANDES SALUD
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
BANNER COVEPA 336X336PX
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
SUPER-G-GIF
AGUAS MAGALLANES INVIERNO
madamesafirot

SÍMBOLO Y OSCURIDAD: MADAME SEFIROT LANZA SU NUEVO SENCILLO "MALOIK"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
BANNER COVEPA 336X336PX
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO
RECASUR CONGELADOS BATERIA RUEDAS REFRIGERANTES
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
BANNER-MAGALLANES-ANGIOGRAFOS-250X250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
GASCO
AquaChile banner
DÍA DEL NIÑO_BANNER POLAR 336X336-07
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
ejercicio20(1)

ESTUDIO REVELA EL CAMBIO DE MENTALIDAD QUE PUEDE AYUDAR A MANTENER EL HÁBITO DE HACER EJERCICIO

el amigo de la familia

EL AMIGO DE LA FAMILIA

publicite aquí
publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250