21 de julio de 2026
MOP INFORMARÁ INICIO DE OBRAS DE MEJORAMIENTO EN RUTAS DEL SECTOR LAGUNA AMARGA
La reunión informativa se realizará este miércoles 22 de julio, a las 15:00 horas, en el Salón Gabriela Mistral de Cerro Castillo, comuna de Torres del Paine.
ESTIMADO VECINO (A):
Para el Ministerio de Obras Públicas, es muy importante informar a la comunidad sobre la Obra: Mejoramiento Rutas Y-160 (Tramo: Km 0,100 - Km 2,700), e Y-156 (Tramo: Km 0,000 - Km 9,480), sector Laguna Amarga, Provincia de Última Esperanza. La cual se llevará a cabo en la Comuna de Torres del Paine.
La finalidad de esta reunión es presentar el inicio de la obra y dar a conocer las características, detalles y descripción del contrato a las autoridades locales, vecinos, organizaciones comunitarias, gremios del turismo y servicios.
Por este motivo les informamos que el día miércoles 22 de julio a las 15:00 hrs, se realizará una Reunión Informativa, en el Salón Gabriela Mistral en Cerro Castillo.
Atte.,
Ingeniería Civil Vicente S.A.
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