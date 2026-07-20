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20 de julio de 2026

CADEM: APROBACIÓN DE KAST SUBE AL 39% Y UN 52% RESPALDA RESPUESTA DEL GOBIERNO ANTE SISTEMA FRONTAL

El respaldo al Mandatario tuvo un repunte de tres puntos en medio del despliegue de las autoridades por el temporal que ha afectado a 10 regiones del país.

Kast (2)

El Presidente José Antonio Kast elevó su índice de aprobación a un 39% en medio de la respuesta del gobierno para el sistema frontal, de acuerdo a una nueva entrega de este domingo de la encuesta Plaza Pública, de Cadem.

De acuerdo al sondeo de opinión, el nivel de respaldo del jefe de Estado aumentó tres puntos desde la medición anterior, pasando de un 36% a un 39%.

En la misma línea, su desaprobación presentó un descenso, del 59% al 56%.

Respuesta del gobierno

El sondeo también midió la percepción frente a la respuesta del gobierno de José Antonio Kast por el sistema frontal que afectó a 10 regiones del país, desde Atacama a Los Ríos, con lluvias, marejadas, vientos y más.

En ese sentido, un 52% de los encuestados cree que el gobierno tomó las decisiones de forma oportuna y adecuada para enfrentar la emergencia, frente a un 39% que está en desacuerdo.

Un 49% considera que el gobierno ha dispuesto de todos los recursos disponibles del Estado para ayudar a los afectados. Un 40% cree que no ha sido así.

La última pregunta consultó sobre la compañía del gobierno a las familias afectadas, con un 42% que está de acuerdo con la forma en que las autoridades se han desplegado, frente a otro 42% que está en desacuerdo.

Además, se preguntó por la preparación del país frente a los fenómenos climáticos de fuertes lluvias.

Un 61% de los consultados cree que Chile está poco o nada preparado para enfrentar un sistema frontal, mientras que un 37% considera que está “muy o bastante” preparado.

Daños por temporal

Con una muestra de 1.002 casos, la encuesta también midió los principales daños que enfrentaron los encuestados por las lluvias.

Un 53% dijo que presentó inundación de calles y espacios públicos cercanos; un 32% afirmó que se le cortó la luz; un 18% señaló que su vivienda sufrió daños y mismo porcentaje dijo que tuvo que dejar de trabajar producto de las lluvias.

Fuente: latercera.com

Kast

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