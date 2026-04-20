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20 de abril de 2026

CADEM: APROBACIÓN DE KAST LLEGA A 43% Y UN 45% ESTÁ DE ACUERDO CON MEDIDAS DEL PLAN DE RECONSTRUCCIÓN NACIONAL

Un 49% señaló que está en desacuerdo con las medidas. Además, un 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los más ricos frente a 44% que opina que favorece a todos por igual. Para el 40% de los encuestados, el eje más relevante del plan es impulsar el crecimiento económico, seguido por la creación de empleo con 37% y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas con 31%.

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Aprobación presidencial. Este domingo se dio a conocer la última encuesta Cadem, que señala que la aprobación del Presidente José Antonio Kast subió de 40% a 43% en relación con el sondeo del jueves y un punto (de 42% a 43%) en comparación con la medición de hace una semana. 

  • Por su parte, la desaprobación bajó de 53% a 51% en una semana y en relación con la encuesta del jueves.

Plan de Reconstrucción Nacional. En relación a la consulta ¿usted está de acuerdo o en desacuerdo con el paquete de medidas del Plan de Reconstrucción Nacional presentado por el Presidente Kast?, un 49% señaló estar en desacuerdo con la medida y un 45% la respaldó.

  • Un 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los más ricos frente a 44% que opina que favorece a todos por igual.
  •  El 54% de las mujeres, el 72% de los jóvenes entre 18 y 34 años y el 90% de los identificados con la izquierda piensan que las medidas anunciadas por el gobierno irán en beneficio de los más ricos.
  • Para el 40% de los encuestados, el eje más relevante del plan es impulsar el crecimiento económico, seguido por la creación de empleo con 37% y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas con 31%.

Países y líderes con mejor imagen. En otro tema, Canadá es el país con mejor imagen entre los chilenos con 72%, seguido por Inglaterra (69%) y Alemania (68%).

  • El 57% tiene una imagen positiva de China, mientras la de EE.UU. cayó a 38%. Bolivia (17%), Irán (15%) y Venezuela (6%) son los países con la peor imagen.
  • En cuanto a líderes internacionales, el mejor evaluado es el Presidente salvadoreño Nayib Bukele con 58% de imagen positiva, superando levemente al primer ministro canadiense Mark Carney (57%).
  • El Papa León XIV alcanza el 50%, Xi Jinping 39% y Donald Trump un 26%.
  • En la disputa de este último con el Pontífice, 54% se declara más cercano a la posición del Papa, mientras 16% apoya la posición de Trump y 27% a ninguno de los dos.

Humor político. Por último, un 40% dice que el humor político le hace reír bastante y la principal plataforma para consumir esos contenidos son las redes sociales (73%).

  • Además, al 73% le parece bien que se haga, 56% cree que influye bastante en la opinión de las personas sobre un político, un 57% está de acuerdo con que los humoristas se burlen de autoridades y un 66% con que las imiten.

Fuente: ex-ante.cl

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CADENA NACIONAL: LOS 5 EJES DEL PROYECTO DE “RECONSTRUCCIÓN Y DESARROLLO” DEL PRESIDENTE KAST

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Un 49% señaló que está en desacuerdo con las medidas. Además, un 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los más ricos frente a 44% que opina que favorece a todos por igual. Para el 40% de los encuestados, el eje más relevante del plan es impulsar el crecimiento económico, seguido por la creación de empleo con 37% y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas con 31%.

Un 49% señaló que está en desacuerdo con las medidas. Además, un 49% cree que el Plan de Reconstrucción Nacional beneficia principalmente a los más ricos frente a 44% que opina que favorece a todos por igual. Para el 40% de los encuestados, el eje más relevante del plan es impulsar el crecimiento económico, seguido por la creación de empleo con 37% y el apoyo a la reconstrucción de zonas afectadas con 31%.

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