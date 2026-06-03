PROYECTO DE DIPUTADA JAVIERA MORALES QUE QUITA EL ARMA A AGRESORES POR VIOLENCIA INTRAFAMILIAR QUEDA A UN PASO DE SER LEY

La Sala del Senado aprobó este martes el proyecto de ley impulsado por la parlamentaria Javiera Morales que establece la prohibición de tenencia y porte de armas de fuego para personas denunciadas, imputadas o condenadas por violencia intrafamiliar, dejando la iniciativa a solo un trámite legislativo de convertirse en ley.





La propuesta busca fortalecer la protección de las víctimas de violencia intrafamiliar mediante la adopción de medidas preventivas que reduzcan el riesgo de agresiones graves y femicidios a mujeres y niños. Tras su aprobación en la Cámara Alta, el proyecto deberá regresar a la Cámara de Diputadas y Diputados para pronunciarse sobre las modificaciones realizadas por el Senado.





La autora de la iniciativa, la diputada Javiera Morales, valoró el respaldo transversal que ha obtenido el proyecto durante su tramitación y destacó que se trata de una medida concreta para prevenir hechos de violencia extrema.

“Lamentablemente en Magallanes ya tenemos en el primer trimestre 67 aprehendidos, es decir personas detenidas en el acto por violencia intrafamiliar, un aumento del 14,9% en comparación al mismo periodo el año anterior y no podemos tolerar”, indicó.





"Cuando existe una denuncia por violencia intrafamiliar, el Estado tiene que actuar de manera oportuna para proteger a las víctimas. Sabemos que el acceso a armas de fuego aumenta significativamente el riesgo de desenlaces fatales, por eso este proyecto busca poner la seguridad de las mujeres y las familias en el centro", señaló la parlamentaria.





Además, destacó que el avance del proyecto demuestra que es posible alcanzar acuerdos para fortalecer la protección de las víctimas. "Estamos muy cerca de convertir en ley una medida que puede salvar vidas. Esperamos que la Cámara pueda ratificar prontamente este avance para que las herramientas de protección lleguen cuanto antes a quienes las

necesitan", indicó.





De ser ratificado por la Cámara de Diputadas y Diputados, el proyecto quedará en condiciones de ser promulgado como ley de la República.

