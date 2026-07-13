JAIME JELINCIC PLANTEA QUE MAGALLANES PERDIÓ COMPETITIVIDAD CON EL DETERIORO DE LA ZONA FRANCA "ERA UN BENEFICIO PARA QUE LOS MAGALLÁNICOS TUVIÉRAMOS ACCESO A BIENES Y SERVICIOS MÁS BARATOS"

Durante una entrevista concedida la mañana de este lunes en el programa Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el exintendente de Magallanes y presidente de Gastropuq, Jaime Jelincic Aguilar, analizó el escenario económico nacional, el Plan de Reconstrucción Nacional impulsado por el Gobierno, la discusión tributaria y los desafíos que enfrenta Magallanes para recuperar el dinamismo económico.

Jelincic sostuvo que uno de los principales desafíos del país es recuperar la confianza para incentivar la inversión, señalando que las mayores controversias del plan están concentradas en la rebaja de impuestos corporativos y en la invariabilidad tributaria.







"Yo diría que los temas más candentes son la rebaja tributaria y lo segundo, el tema de la invariabilidad. Esos temas han generado el mayor nivel de controversia. Lo que se ha ido asentando claramente es que sí era necesario generar un cambio, pero hay dos temas que se consideran líneas rojas para unos e intransables y para otros inaceptables."



Asimismo, criticó el manejo político de las negociaciones en torno a la reforma, apuntando directamente al ministro de Hacienda.







"Yo creo que hay un error político del ministro Quiroz. Si estás construyendo un acuerdo, no puedes cambiar las condiciones a última hora. Creo que eso muestra un nivel de poca experiencia política. La definición de esta mega reforma no es técnica, es política. Cambiar las condiciones cuando estás en medio de una negociación genera desconfianza y eso es lo que ha motivado esta discusión."



El exintendente afirmó que Chile necesita entregar certezas a quienes invierten, recordando que el país ha experimentado numerosas modificaciones tributarias durante los últimos años.







"En los últimos 14 años hemos tenido diez reformas tributarias. Eso es un desastre, porque no genera certeza tributaria y cuando no genera certeza, los niveles de desconfianza en la inversión siguen creciendo. Se necesita ir generando mayores niveles de confianza y una tasa corporativa más competitiva puede ser un elemento interesante para atraer proyectos de inversión."





Críticas al fin del FUT y caída de la reinversión



Jelincic también abordó el impacto que, a su juicio, tuvo la eliminación del Fondo de Utilidades Tributables (FUT), indicando que ello encareció el financiamiento de las empresas y redujo significativamente la reinversión privada.







"Hace 12 o 13 años atrás el 95% de las platas que se generaban en Chile se reinvertía. Hoy estamos teniendo una tasa cercana al 45%. Objetivamente, con una tasa del 45% no es bueno para dinamizar la actividad económica chilena. La eliminación del FUT hizo que los proyectos fueran más caros porque las empresas dejaron de ahorrar para reinvertir y comenzaron a financiarse con créditos del sistema financiero, que son mucho más costosos."



Añadió que este escenario ha incidido directamente en el crecimiento económico y en el aumento del endeudamiento del Estado.







"Chile empezó a gastar más de lo que genera y por eso tenemos el déficit fiscal que se ha ido incrementando sistemáticamente en los últimos 14 o 15 años. Eso lleva a condiciones de mayor estrés económico y obliga a discutir cómo recuperar el crecimiento."





Modernizar el Estado



Respecto al reciente incremento del endeudamiento público, Jelincic sostuvo que el país no tenía muchas alternativas, pero advirtió que el problema de fondo está en la eficiencia del aparato estatal.







"Chile está obligado a endeudarse porque no tiene otra posibilidad para cumplir con sus obligaciones. Pero esta discusión tiene que partir por otra parte: la eficiencia. Nosotros necesitamos un Estado mucho más eficiente, más moderno y más ágil. Hoy tenemos servicios donde sobra personal y otros donde falta. El problema no es solamente el tamaño del Estado, sino cómo funciona."



En ese contexto cuestionó el actual mecanismo de asignación presupuestaria.







"Nosotros distribuimos los recursos a través del gasto histórico y no de la eficiencia. Se produce una carrera por gastar el presupuesto antes de fin de año porque si no gastaste el cien por ciento te recortan recursos. Lo correcto sería evaluar si los proyectos realmente generaron el impacto que prometieron. Si cumplieron los objetivos, deberían recibir más recursos; si solo generaron gasto, deberían ser castigados."





Magallanes como laboratorio para una reforma del Estado



El expresidente regional propuso que Magallanes sea utilizada como una experiencia piloto para modernizar la gestión pública.







"Si nosotros, como región, tuviéramos la audacia, podríamos hacer una reforma del Estado solo en Magallanes para probar primero. Es una región pequeña, con buena infraestructura, un alto nivel de profesionales y una población acotada. Podría transformarse en un laboratorio interesante para mejorar el funcionamiento del Estado antes de aplicar cambios a nivel nacional."



Agregó que la región cuenta con condiciones que permitirían desarrollar innovaciones en la administración pública.







"Magallanes puede hacerlo. Antes de cambiar toda la estructura del Estado en Santiago, podríamos ensayar aquí nuevas formas de administrar presupuestos, avanzar hacia presupuestos plurianuales y demostrar que un modelo distinto puede funcionar."





Leyes de excepción y Zona Franca



Durante la conversación también manifestó su preocupación por la pérdida de competitividad de las leyes de excepción y del régimen de Zona Franca.







"Las leyes de excepción no fueron creadas para darnos beneficios, sino para generar equidad y equilibrio respecto del resto del país. En el caso de la Zona Franca, el Estado renunciaba al IVA para que los magallánicos tuviéramos acceso a bienes y servicios más baratos. Pero después se creó un impuesto regional y se concesionó al mejor postor, lo que terminó encareciendo los productos y haciendo que ese beneficio prácticamente desapareciera."



Asimismo, defendió el impacto que tuvieron instrumentos como la Ley Navarino y la Ley Austral en el desarrollo regional.







"Las leyes de excepción costaron mucho conseguirlas. Se construyeron incluso con la decisión presidencial en contra de la posición del Ministerio de Hacienda. Lamentablemente, con el tiempo se fue perdiendo la fortaleza para defender esas herramientas y hoy Hacienda termina determinando qué se puede hacer y qué no. Eso ha debilitado la capacidad de atraer inversión."





Un plan estratégico para Magallanes



Finalmente, Jelincic sostuvo que la región necesita consensuar una estrategia de desarrollo de largo plazo y concentrar esfuerzos en las actividades con mayor potencial.







"Hoy día la única oportunidad que tiene Magallanes es la salmonicultura y el turismo. Mañana puede haber otras, como el desarrollo tecnológico, pero hoy no las estamos explorando. Si uno le pregunta a cualquier persona si siente que existe dinamismo en la actividad económica regional, estoy seguro de que el 90% diría que no."



El exintendente concluyó señalando que es necesario construir un diagnóstico común que permita orientar las decisiones públicas.







"No tenemos un plan estratégico de largo plazo como lo tuvimos en otra época. Hoy vemos iniciativas del Gobierno Regional o de los municipios, pero muy cosméticas y sin un diagnóstico estratégico. Falta convocar a todos los actores para construir una visión común sobre el futuro de Magallanes y definir qué medidas debemos tomar para recuperar el crecimiento y el desarrollo de la región."



