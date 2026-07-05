DOS JÓVENES MAGALLÁNICOS REPRESENTARÁN A CHILE EN EL MUNDIAL UNIVERSITARIO DE GO EN CHINA

Un importante hito para el deporte regional protagonizarán los magallánicos Gustavo Gibbons y Benjamín Mimiza, quienes viajarán a Shanghái, China, para representar a Chile en el 10° Campeonato Mundial Universitario de Weiqi/Go, que se desarrollará entre el 7 y el 13 de julio en la Universidad de Fudan.

La competencia reunirá a 150 de los mejores exponentes universitarios del mundo y marcará un hecho inédito para el país, ya que será la primera vez que universitarios chilenos clasifiquen a este torneo internacional.

Gustavo Gibbons, estudiante de Estadística de la Pontificia Universidad Católica, obtuvo su clasificación tras imponerse en el clasificatorio nacional organizado por la Federación Chilena de Go. En tanto, Benjamín Mimiza, estudiante de Contador Auditor de Santo Tomás, consiguió el segundo cupo luego de superar el repechaje iberoamericano frente a jugadores de distintos países de Latinoamérica.

Ambos comenzaron a practicar este deporte durante su etapa escolar en talleres extracurriculares desarrollados en establecimientos educacionales de Punta Arenas, consolidando un proceso formativo impulsado por el Club de Go Aonken.

El presidente de la organización, Sebastián Montiel Flores, destacó la relevancia de este logro para la región. "La participación de Mimiza y Gibbons en este magno evento nos llena de orgullo como jugadores magallánicos. Venimos desarrollando esta disciplina mental desde hace 20 años en la región y, en este periodo, no solo hemos formado a muchos jugadores, sino que también hemos representado a Magallanes y al país en diversos eventos mundiales", señaló.

Montiel agregó que espera que este hito motive a nuevas generaciones a conocer y practicar esta disciplina, destacando el trabajo realizado durante dos décadas para impulsar el desarrollo del Go en Magallanes.

​

