ESTUDIO PUBLICADO EN THE LANCET ASOCIA LEY DE ETIQUETADO CON REDUCCIÓN DEL EXCESO DE PESO INFANTIL EN CHILE

Un estudio publicado en la revista científica The Lancet concluyó que la implementación de la Ley de Etiquetado en Chile contribuyó a reducir el exceso de peso en niños y niñas de entre 4 y 6 años. La investigación analizó datos de más de 300 mil estudiantes y evaluó el efecto de las medidas introducidas por la Ley N° 20.606, vigente desde 2016.

El trabajo fue desarrollado por investigadores de la Universidad Adolfo Ibáñez, el Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos (INTA) de la Universidad de Chile y la Universidad de Carolina del Norte. El análisis consideró información recopilada por la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (JUNAEB) entre 2012 y 2017, permitiendo comparar grupos expuestos y no expuestos a la normativa.

Entre los principales resultados, el estudio identificó reducciones estadísticamente significativas en el exceso de peso infantil, especialmente entre quienes estuvieron expuestos a la ley durante períodos más prolongados. Las niñas presentaron una disminución de hasta 2,85% en la probabilidad de tener exceso de peso, mientras que en los niños la reducción alcanzó 2,40%.

La investigación también detectó efectos más marcados en estudiantes de establecimientos subvencionados, zonas urbanas, hijos e hijas de madres con mayor nivel educacional y niños con bajo peso al nacer. Además, los resultados mostraron beneficios incluso entre quienes estuvieron expuestos a la política durante períodos más breves.

La Ley de Etiquetado incorporó sellos de advertencia en alimentos altos en calorías, azúcares, grasas saturadas y sodio, junto con restricciones al marketing dirigido a menores y la prohibición de venta de productos regulados en establecimientos educacionales. Los investigadores señalaron que los resultados aportan evidencia sobre el impacto de este conjunto de medidas en la reducción del exceso de peso infantil.