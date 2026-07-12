ESTUDIO DE FUNDACIÓN SOL REVELA QUE LA MITAD DE LAS NUEVAS PENSIONES AUTOFINANCIADAS EN 2025 FUE INFERIOR A $170 MIL

Un estudio elaborado por Fundación SOL dio a conocer que durante 2025 la mitad de las personas que se pensionaron obtuvo una pensión autofinanciada inferior a $170 mil mensuales. De acuerdo con el informe, al incorporar la Pensión Garantizada Universal (PGU) y otros aportes estatales, la pensión mediana llegó a $353 mil, cifra que se ubicó por debajo del salario mínimo vigente en ese período.

El análisis también indica que el 85% de las pensiones autofinanciadas no alcanza el salario mínimo y que menos del 7% supera el millón de pesos mensuales. Asimismo, señala que la mitad de quienes iniciaron su jubilación en 2025 logró autofinanciar una pensión de $86 mil al mes, mientras que en el caso de las mujeres el monto descendió a $42 mil.

En el ámbito territorial, el estudio identificó que las pensiones medianas más bajas del país se concentran en las regiones del Maule, La Araucanía, Los Lagos y Ñuble. Según Fundación SOL, estas zonas presentan una combinación de población envejecida y actividades económicas ligadas principalmente a la agricultura, la pesca, el comercio y las pequeñas empresas.

El informe también analizó la tasa de reemplazo, es decir, la relación entre la pensión y los últimos ingresos percibidos antes de jubilar. En ese indicador, las personas que cotizaron entre 35 y 40 años obtuvieron, en promedio, una pensión equivalente al 29,1% de sus remuneraciones previas, mientras que en el caso de las mujeres el porcentaje alcanzó el 22,1%.





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