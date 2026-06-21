ESTUDIO IDENTIFICA BRECHAS DE OPORTUNIDADES EN NIÑOS CON PRECOCIDAD INTELECTUAL

Una investigación liderada por la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) evidenció importantes brechas de oportunidades en niños y niñas con precocidad intelectual, especialmente relacionadas con el tipo de establecimiento educacional al que asisten.

El estudio, financiado por un proyecto Fondecyt Regular y encabezado por la académica María Leonor Conejeros, analiza las trayectorias de estudiantes desde Nivel Transición 1 hasta primero básico en establecimientos públicos y privados de la Región de Valparaíso. La investigación busca comprender cómo evoluciona el desarrollo de niños y niñas que presentan habilidades cognitivas avanzadas para su edad.

Entre los principales hallazgos, las investigadoras determinaron que el talento matemático no es homogéneo y que no existen diferencias significativas de desempeño entre niños y niñas, derribando mitos asociados al género. Sin embargo, observaron diferencias vinculadas al contexto educativo, donde los establecimientos particulares pagados registran resultados más altos y consistentes, mientras que los establecimientos públicos concentran puntajes más bajos y homogéneos.

La coinvestigadora Sandra Catalán explicó que la precocidad intelectual se manifiesta antes de los siete años y puede expresarse en áreas como lenguaje, matemáticas, habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas. Los resultados fueron obtenidos tras una evaluación inicial realizada a más de 700 estudiantes de prekínder.

Las académicas advirtieron que identificar tempranamente a niños y niñas con alto potencial de aprendizaje es fundamental para evitar que sus capacidades pasen inadvertidas. Asimismo, plantearon la necesidad de fortalecer políticas públicas y estrategias educativas que permitan ofrecer apoyos adecuados, promoviendo una educación más inclusiva y mayores oportunidades de desarrollo para este grupo de estudiantes.

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