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21 de junio de 2026

ESTUDIO IDENTIFICA BRECHAS DE OPORTUNIDADES EN NIÑOS CON PRECOCIDAD INTELECTUAL

​La investigación reveló que el talento matemático no se desarrolla de manera uniforme y que las diferencias más significativas están asociadas al contexto educativo y no al género.

PRECOCIDAD INTELECTUAL

Una investigación liderada por la Escuela de Pedagogía de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) evidenció importantes brechas de oportunidades en niños y niñas con precocidad intelectual, especialmente relacionadas con el tipo de establecimiento educacional al que asisten.

El estudio, financiado por un proyecto Fondecyt Regular y encabezado por la académica María Leonor Conejeros, analiza las trayectorias de estudiantes desde Nivel Transición 1 hasta primero básico en establecimientos públicos y privados de la Región de Valparaíso. La investigación busca comprender cómo evoluciona el desarrollo de niños y niñas que presentan habilidades cognitivas avanzadas para su edad.

Entre los principales hallazgos, las investigadoras determinaron que el talento matemático no es homogéneo y que no existen diferencias significativas de desempeño entre niños y niñas, derribando mitos asociados al género. Sin embargo, observaron diferencias vinculadas al contexto educativo, donde los establecimientos particulares pagados registran resultados más altos y consistentes, mientras que los establecimientos públicos concentran puntajes más bajos y homogéneos.

La coinvestigadora Sandra Catalán explicó que la precocidad intelectual se manifiesta antes de los siete años y puede expresarse en áreas como lenguaje, matemáticas, habilidades socioemocionales y funciones ejecutivas. Los resultados fueron obtenidos tras una evaluación inicial realizada a más de 700 estudiantes de prekínder.

Las académicas advirtieron que identificar tempranamente a niños y niñas con alto potencial de aprendizaje es fundamental para evitar que sus capacidades pasen inadvertidas. Asimismo, plantearon la necesidad de fortalecer políticas públicas y estrategias educativas que permitan ofrecer apoyos adecuados, promoviendo una educación más inclusiva y mayores oportunidades de desarrollo para este grupo de estudiantes.


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