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21 de junio de 2026

PUNTA ARENAS SERÁ PARTE DE LAS ACTIVIDADES DEL MES DEL ORGULLO CON ENCUENTRO ESTE DOMINGO

​La convocatoria se realizará el 21 de junio en Avenida Bulnes con Pedro Sarmiento de Gamboa y forma parte de las actividades impulsadas en distintas ciudades del país durante el Mes del Orgullo.

Mes del orgullo

Punta Arenas se sumará este domingo 21 de junio a las actividades del Mes del Orgullo con un encuentro programado para las 15:00 horas en la intersección de Avenida Bulnes con Pedro Sarmiento de Gamboa, instancia que reunirá a integrantes de la comunidad LGBTIQ+ y organizaciones vinculadas a la promoción de la diversidad y los derechos humanos.

La actividad forma parte de una serie de convocatorias que durante junio se desarrollan en distintas ciudades del país, con el objetivo de visibilizar la diversidad sexual y de género, además de promover espacios de encuentro, reflexión y participación ciudadana.

El anuncio fue dado a conocer por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), organización que además informó que la XXVI Marcha del Orgullo de Santiago se realizará el próximo 27 de junio. En esta oportunidad, la movilización en la capital será encabezada por personas mayores de la comunidad LGBTIQ+, en reconocimiento a su trayectoria y aporte a la defensa de derechos en Chile.

Junto con la convocatoria a las actividades del Mes del Orgullo, el Movilh dio a conocer cifras de su XXIV Informe Anual de los Derechos Humanos de la Diversidad Sexual y de Género, documento que registró 3.620 casos y denuncias de discriminación durante 2025, lo que representa un aumento de 27,1% respecto del año anterior.

Las actividades programadas durante junio buscan relevar la importancia de avanzar en el respeto, la inclusión y la igualdad de derechos, promoviendo además espacios de participación para las comunidades LGBTIQ+ en distintos territorios del país.


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