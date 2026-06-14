PUNTA ARENAS SERÁ SEDE DEL CUARTO ENCUENTRO CORAL “SERGIO GÓMEZ GALLEGOS”

El próximo sábado 20 de junio, a partir de las 19:00 horas, se realizará en Punta Arenas el 4° Encuentro Coral "Sergio Gómez Gallegos", evento que reunirá a diversas agrupaciones vocales de la región en un homenaje a la memoria de Sergio "Coco" Gómez.

La actividad tendrá lugar en la Capilla del Liceo María Auxiliadora, ubicada en la intersección de Avenida Colón con calle Magallanes, y contará con la participación de la Coral Cantares de España, Coro Arte Vocal, Coro Croata de Punta Arenas, Coro Daleki Jadran, Coro del Círculo Italiano, Coro del Teatro Municipal y el Coro UMAG.

Como invitado especial se presentará el Ensamble de la Orquesta Sinfónica UMAG, sumándose a una jornada que busca promover el canto coral y el encuentro entre agrupaciones musicales de la región.

La actividad es organizada por el Coro UMAG y tendrá entrada liberada, permitiendo que la comunidad pueda asistir y disfrutar de un espectáculo que reúne distintas tradiciones y expresiones corales presentes en Magallanes.

El encuentro además busca rendir homenaje al legado de Sergio Gómez Gallegos, figura recordada por su aporte al desarrollo de la actividad coral y cultural en la región.

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