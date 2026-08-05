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5 de agosto de 2026

PROCHILE REÚNE A EXPORTADORES DE MAGALLANES CON AGREGADOS COMERCIALES DE ESTADOS UNIDOS E INDIA

​Empresas de los sectores turismo y producción ovina participaron en una nueva sesión del Consejo Regional Exportador, donde conocieron las tendencias de ambos mercados y definieron acciones para fortalecer la internacionalización de la oferta regional.

CRE 2

Con el objetivo de fortalecer la estrategia de internacionalización de las empresas regionales, ProChile realizó una nueva sesión del Consejo Regional Exportador (CRE) de Magallanes, instancia que reunió a representantes del sector privado con los agregados comerciales de Chile en Estados Unidos e India. La jornada permitió conocer las oportunidades que ofrecen ambos mercados para la oferta exportable de la región, además de identificar desafíos y acciones que contribuirán a ampliar la presencia internacional de sus productos y servicios. 

En la actividad participaron  empresas y organizaciones de los sectores turismo y producción ovina, entre ellas Turismo Comapa, Aerovías DAP, Hotel Lago Grey, Frigorífico Simunovic, Frigorífico Patagonia, la Asociación de Ganaderos de Magallanes y la Asociación Gremial de Hoteleros de Torres del Paine, quienes sostuvieron un diálogo directo con los agregados comerciales sobre las características de ambos mercados, las oportunidades comerciales y las mejores estrategias para desarrollar negocios internacionales. 

La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, destacó que el Consejo Regional Exportador constituye un espacio de articulación entre el sector público y privado para construir una agenda común de internacionalización. "Estas instancias permiten acercar el conocimiento de nuestros agregados comerciales a las empresas de la región, recoger sus inquietudes y definir acciones concretas que fortalezcan su capacidad para acceder a nuevos mercados y aprovechar las oportunidades que ofrece el escenario internacional", señaló. 

Tras las presentaciones, los asistentes trabajaron en mesas sectoriales de turismo y producción, donde identificaron prioridades para el corto y mediano plazo. Entre ellas, surgió la necesidad de fortalecer la capacitación de los operadores turísticos respecto de las características de visitantes provenientes de mercados como India, así como entregar mayores herramientas a los agregados comerciales para promocionar la oferta turística de Magallanes con un conocimiento más profundo de sus experiencias y atractivos. 

En el ámbito productivo, la jornada permitió abordar las oportunidades para la lana y la carne ovina en India, mercado que presenta un creciente potencial debido al aumento de su poder adquisitivo y a la apertura del protocolo para la exportación de lana. Asimismo, se destacó el enorme nicho que representa el turismo asociado a bodas y lunas de miel, mientras que, en el caso de Estados Unidos, se relevaron las oportunidades para el turismo de intereses especiales, particularmente en segmentos vinculados a naturaleza, aventura, gastronomía y deporte. 

Durante el encuentro también se revisaron las próximas acciones de promoción internacional impulsadas por ProChile para el segundo semestre, entre ellas la visita de un chef japonés que difundirá productos regionales en ese mercado, además de coordinar futuras iniciativas colaborativas entre empresas y asociaciones gremiales.  

exportaciones

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