PROCHILE MAGALLANES REÚNE A EMPRESAS REGIONALES EN EN MESA DE PRODUCTOS DEL MAR

La directora regional de ProChile Magallanes, Alejandra Covacevich, destacó la convocatoria de la Mesa de Productos del Mar, que reunió a doce empresas exportadoras locales del sector pesca, incluyendo erizo, centolla, ostión, bacalao, merluza austral, entre otros.

"En la actualidad las empresas del sector productos del mar son las más relevantes para las exportaciones de Magallanes, por lo que nos parece extraordinariamente positivo que exista esta coordinación en una instancia que reúna al sector público y privado para avanzar en nuevas oportunidades", expresó Alejandra Covacevich.

Durante 2025, explicó, las exportaciones de productos del mar de Magallanes representaron el 56% de los envíos totales de la región, según cifras del Departamento de Inteligencia de Mercado de ProChile. En los cuatro primeros meses de 2026 estos envíos han registrado un crecimiento del 17,8% en comparación al mismo período del año pasado.

La directora regional detalló que la reunión contó con una amplia participación de empresas, desde Puerto Natales hasta Tierra del Fuego. También asistieron el seremi de Hacienda, Manuel José Correa, y la directora regional de Sercotec, Sabrina Garay.

"La reunión tenía varios objetivos. El primero era conversar acerca de los nuevos mercados a los que estamos intentando fortalecer: Corea del Sur, Brasil, Tailandia, Vietnam y Medio Oriente. También conversamos respecto a algunas dificultades que han enfrentado las exportaciones a China, que se posiciona como el tercer mercado de los envíos de este tipo de alimentos desde Magallanes, después de Brasil y Estados Unidos", añadió.

En la oportunidad los representantes de las empresas asistentes, entre ellas Pesca Chile, Pesquera Marbella, Blue Ocean, Global Pesca, Patagonia South West y Pesca Cisne, entre otras, evaluaron las actividades de promoción de las exportaciones que se están desarrollando ese año a través de ProChile, incluyendo el calendario de ferias internacionales, especialmente en Corea, Estados Unidos, China y España.

Otro de los temas destacados en la reunión fue la asociatividad de las empresas exportadoras a través de una asociación gremial, que permita enfrentar de manera conjunta los desafíos, tener una voz común ante la autoridad, realizar gestiones de interés colectivo como certificaciones, logística, acceso a mercado, capacitaciones, además de acceso a instrumentos de fomento Corfo y Sercotec, entre otras ventajas.