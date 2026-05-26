SEREMI DE GOBIERNO DESTACA APERTURA DE QUINTA CONVOCATORIA DEL SUBSIDIO ELÉCTRICO

Este lunes 26 de mayo comenzó la quinta convocatoria del Subsidio Eléctrico, beneficio destinado a las familias pertenecientes al 40% más vulnerable del Registro Social de Hogares (RSH), y que permitirá aplicar descuentos directos en las cuentas de electricidad desde septiembre de 2026.



El proceso de postulación y actualización de antecedentes estará abierto hasta el 5 de junio a través del sitio web oficial del beneficio. Además, quienes hayan sido beneficiados en procesos anteriores y mantengan los requisitos exigidos, como pertenecer al tramo de mayor vulnerabilidad y estar al día en sus cuentas, tendrán renovación automática del subsidio.



El Seremi de Gobierno, Ángel Roa Alegría, hizo un llamado a revisar y actualizar la información, especialmente en casos de cambio de domicilio, ya que será necesario ingresar el nuevo número de cliente asociado a la vivienda. Asimismo, explicó que podrán postular familias arrendatarias o personas allegadas, aunque la cuenta de la luz esté a nombre de otra persona.



La autoridad destacó además la importancia de este apoyo para las familias de la región y llamó a informarse oportunamente sobre el proceso.



“Queremos invitar a todas las familias que cumplan con los requisitos a postular a este beneficio que busca aliviar el gasto de los hogares en materia eléctrica. Sabemos que muchas veces estos apoyos hacen una diferencia importante en la economía familiar, por eso es fundamental revisar los datos, actualizar la información y realizar el trámite dentro de los plazos establecidos”, señaló la autoridad.



Desde el Gobierno también se informó que tendrán prioridad los hogares donde existan personas electrodependientes, independiente de su tramo en el Registro Social de Hogares. Además, se priorizarán familias con personas cuidadoras, adultos mayores, niños, niñas y adolescentes o personas en situación de discapacidad.



El monto del subsidio variará según el número de integrantes del hogar. Para el segundo semestre de 2026, los hogares unipersonales recibirán un monto total de $17.346; los hogares de dos a tres integrantes obtendrán $22.548; mientras que los grupos familiares de cuatro o más personas accederán a $31.224. El beneficio se entregará en seis cuotas reflejadas directamente en las boletas de electricidad.



Las postulaciones pueden realizarse en el sitio web oficial del subsidio o a través de la red ChileAtiende, tanto de manera presencial como mediante videollamada o atención telefónica. Entre las fechas relevantes del proceso se encuentra el 22 de junio, plazo máximo para pagar o repactar deudas de electricidad, mientras que en agosto de 2026 se publicarán los resultados.



La Seremi de Gobierno reiteró el llamado a realizar el trámite dentro de los plazos establecidos, recordando la importancia de acceder oportunamente a este beneficio de apoyo para los hogares del país.





