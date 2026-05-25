Punta Arenas,
0d48ec9d-a119-4787-8781-70de66845b73-medium-standard-q100.png
SALFA-1024X439-700x300-1
Proyecto nuevo (1)
BLUMAR 336x336 GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
HYDRA SPA DREAMS
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BANNER DICKIES
SUPER-G-GIF
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
COVEPA MAYO
PAX
Tabsa-250_Tabsa24
publicite aqui
publicite
RED SALUD 336x336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui
3f97b5c0-2f70-4010-9e4d-64b713a9021a-small-standard-q100
BANNER-PESCACHILE336X336
CASINO-gif
14HOME-Logo-Jordan
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
PUBLICITE AQUI 250x250
RADIO POLAR_2
8HOME-BANNER-RECASUR-336X336
banner-dap_250x250
PUBLICITEAQUI336X336
publicite aqui

25 de mayo de 2026

"ARTICULACIÓN NO HA EXISTIDO, NADA": CONSEJERO RODOLFO ARECHETA ADVIERTE SOBRE DIFICULTADES DE CONDUCCIÓN POLÍTICA EN MAGALLANES

Buenos días región.

corearecheta

En una reciente entrevista concedida al programa matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Consejero Regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, abordó la actual crisis de articulación política en la región, las novedades judiciales que involucran al Gobernador Regional y la polémica aprobación de fondos adicionales para la demolición del ex Hospital Regional.

A dos meses de la instalación del gobierno, Arecheta expresó un profundo descontento con la gestión de la actual Delegada Presidencial, señalando una evidente "falta de capacidad de articular" con las autoridades electas. “La confianza y la lealtad es como una carretera de dos vías (...) no ha existido nada de articulación”, afirmó. Aunque destacó el buen trabajo individual de algunos seremis, advirtió que de no haber un cambio de rumbo en el liderazgo de la delegación, la situación "va a empezar a crujir".

Revés judicial para el Gobernador Regional

Durante la entrevista, el Consejero Regional también entregó detalles sobre el estado de las querellas interpuestas por el Gobernador Regional en contra de varios consejeros y un periodista. Esto, tras las denuncias realizadas por la polémica adquisición de un inmueble (asociado a un juez tributario) mediante trato directo.

Arecheta recordó que la Contraloría ya se pronunció al respecto, declarando ilegales las tasaciones y el trato directo, remitiendo además los antecedentes al Ministerio Público. Respecto a las querellas por injurias, el consejero informó que la justicia ya sobreseyó a cinco de sus colegas por no existir hechos injuriosos en sus declaraciones, condenando al Gobernador al pago de las costas judiciales de la apelación. "La justicia tarda, pero llega", aseveró Arecheta, quien junto a otras dos personas sigue en el proceso, mostrándose confiado en que obtendrán el mismo resultado favorable y no descartando futuras acciones legales por "denuncia calumniosa" y abuso del sistema judicial.

Polémica por 500 millones para el ex Hospital Regional

Finalmente, Arecheta fue enfático en su rechazo a la reciente aprobación del Consejo Regional de 500 millones de pesos adicionales para la empresa encargada de demoler el ex Hospital Regional, justificados por el hallazgo de asbesto.

El Consejero argumentó que el contrato establecido era de "suma alzada" por más de 5.100 millones de pesos, el cual explícitamente contempla gastos previstos e imprevistos. "Es obvio que las construcciones de esos años tienen asbesto, el 2001 se prohibió (...) una empresa especialista no podía no preverlo", explicó. Arecheta lamentó que el Gobierno Regional y la mayoría del Consejo prefirieran "regalar 500 millones de pesos para evitarse un problema con la empresa privada", sentando un grave precedente para futuras obras públicas y descuidando el patrimonio de todos los magallánicos.




hospital natales

CASO LICENCIAS REMECE HOSPITAL DE NATALES: SALUD CIFRA EN MÁS DE 200 LOS FUNCIONARIOS INVESTIGADOS

Noticias
Relacionadas
Imprimir
AGUAS MAG FONDO CONCURS

OPERATIVO DEL O.S.7 PERMITIÓ DECOMISAR DROGAS AVALUADAS EN MÁS DE $15 MILLONES EN PUNTA ARENAS

Leer Más

Fiscalizaciones en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo permitieron detectar sustancias ilícitas transportadas desde el norte del país.

Fiscalizaciones en el Aeropuerto Carlos Ibáñez del Campo permitieron detectar sustancias ilícitas transportadas desde el norte del país.

cartridgesincautacion
nuestrospodcast
primeracomisariapuq

MUJER ATROPELLA INTENCIONALMENTE A SU HERMANO TRAS DISCUSIÓN FAMILIAR EN PUNTA ARENAS

Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
Noticias
Destacadas
Imagen fondo elecciones
letras servel
icono servel
Votacion segunda vuelta urna

RESULTADOS SEGUNDA VUELTA PRESIDENCIAL: ASÍ VOTÓ CADA COMUNA DE LA REGIÓN DE MAGALLANES

HYDRA SPA DREAMS
COVEPA MAYO
MED LAB
BANNER-PESCACHILE336X336
BRITANICO GIF (1)
AQUA CHILE 336x336 (1)
Tabsa 250_Tabsa24
corearecheta

"ARTICULACIÓN NO HA EXISTIDO, NADA": CONSEJERO RODOLFO ARECHETA ADVIERTE SOBRE DIFICULTADES DE CONDUCCIÓN POLÍTICA EN MAGALLANES

RED SALUD 250x250
Banner EPAUSTRAL - 250x250 - 2026
BLUMAR 336x336 GIF
GASCO
BANNER AREAS VERDES
Tabsa-250_Tabsa24
BLUMAR 336x336 GIF
publicite aqui
publicite
7HOME-BANNER-HORARIO-MERCADO-336
MED LAB
banner-edelmag-2-1
banner-edelmag-2-1
26HOMED-banner-dap_336x336
COVEPA MAYO
RADIO POLAR_2
SUPER-G-GIF
AGUAS MAG FONDO CONCURS
DIVORCIADOS 2 (9)

MUNICIPIO DESTACA MASIVA ASISTENCIA EN ESTRENO DE "DIVORCIADOS 2.0"

BANNER AREAS VERDES
BANNER CORCORANEXPRES_336X336PX
SANTO TOMAS 250X250
PESCA CHILE 250X250
BANNER Jordan-250x250- copia
COVEPA MAYO
PAX
BRITANICO GIF (1)
CASINO 336x336-gif
publicite
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
BANNER AREAS VERDES
Banner Australis - 250 x 250_Mesa de trabajo 1 (1)
f9afdf29-5748-4b40-98fa-d5252121a78f-small-standard-q100 (1)
RED SALUD 250x250
Banner Punta Arenas (336 x 336 px) (1)
publicite aqui
publicite aquí
GASCO
AquaChile banner
RADIO POLAR_2
CASINO HYDRA SPA
publiciteaqui250x250
publicite
publiciteaqui250x250
21-estafa

ALERTAN SOBRE ESTAFA TELEFÓNICA QUE UTILIZA CÓDIGO DE DESVÍO DE LLAMADAS PARA FRAUDES BANCARIOS

publicite aquí
publicite aqui
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITEAQUI336X336
PUBLICITE AQUI 250x250