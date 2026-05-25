"ARTICULACIÓN NO HA EXISTIDO, NADA": CONSEJERO RODOLFO ARECHETA ADVIERTE SOBRE DIFICULTADES DE CONDUCCIÓN POLÍTICA EN MAGALLANES

En una reciente entrevista concedida al programa matinal Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, el Consejero Regional de Magallanes, Rodolfo Arecheta Baleta, abordó la actual crisis de articulación política en la región, las novedades judiciales que involucran al Gobernador Regional y la polémica aprobación de fondos adicionales para la demolición del ex Hospital Regional.

A dos meses de la instalación del gobierno, Arecheta expresó un profundo descontento con la gestión de la actual Delegada Presidencial, señalando una evidente "falta de capacidad de articular" con las autoridades electas. “La confianza y la lealtad es como una carretera de dos vías (...) no ha existido nada de articulación”, afirmó. Aunque destacó el buen trabajo individual de algunos seremis, advirtió que de no haber un cambio de rumbo en el liderazgo de la delegación, la situación "va a empezar a crujir".

Revés judicial para el Gobernador Regional

Durante la entrevista, el Consejero Regional también entregó detalles sobre el estado de las querellas interpuestas por el Gobernador Regional en contra de varios consejeros y un periodista. Esto, tras las denuncias realizadas por la polémica adquisición de un inmueble (asociado a un juez tributario) mediante trato directo.

Arecheta recordó que la Contraloría ya se pronunció al respecto, declarando ilegales las tasaciones y el trato directo, remitiendo además los antecedentes al Ministerio Público. Respecto a las querellas por injurias, el consejero informó que la justicia ya sobreseyó a cinco de sus colegas por no existir hechos injuriosos en sus declaraciones, condenando al Gobernador al pago de las costas judiciales de la apelación. "La justicia tarda, pero llega", aseveró Arecheta, quien junto a otras dos personas sigue en el proceso, mostrándose confiado en que obtendrán el mismo resultado favorable y no descartando futuras acciones legales por "denuncia calumniosa" y abuso del sistema judicial.

Polémica por 500 millones para el ex Hospital Regional

Finalmente, Arecheta fue enfático en su rechazo a la reciente aprobación del Consejo Regional de 500 millones de pesos adicionales para la empresa encargada de demoler el ex Hospital Regional, justificados por el hallazgo de asbesto.

El Consejero argumentó que el contrato establecido era de "suma alzada" por más de 5.100 millones de pesos, el cual explícitamente contempla gastos previstos e imprevistos. "Es obvio que las construcciones de esos años tienen asbesto, el 2001 se prohibió (...) una empresa especialista no podía no preverlo", explicó. Arecheta lamentó que el Gobierno Regional y la mayoría del Consejo prefirieran "regalar 500 millones de pesos para evitarse un problema con la empresa privada", sentando un grave precedente para futuras obras públicas y descuidando el patrimonio de todos los magallánicos.

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