CONSEJERO ANDRÉS LÓPEZ ADVIERTE SOBRE EL FUTURO DEL PLAN DE ZONAS EXTREMAS (PEDZE) Y LA FALTA DE INVERSIÓN EN TIERRA DEL FUEGO

En una reciente entrevista en el programa "Buenos Días Región" de Polar Comunicaciones, el consejero regional por la provincia de Tierra del Fuego, Andrés López España, expresó su profunda preocupación por la continuidad de la inversión pública en la región, denunciando una aparente parálisis en el Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) y una falta de compromiso del nivel central con las necesidades de Magallanes.

Incertidumbre en el PEDZE

López señaló que, a pesar de los anuncios optimistas, la realidad presupuestaria del PEDZE es alarmante. Según el consejero, actualmente solo tres proyectos cuentan con recursos asegurados debido a contratos previos: el Archivo Regional en Punta Arenas, el muelle multipropósito en Laguna Blanca y el camino Porvenir-Manantiales [ 03:18 ].

"Cuando se sacan cuentas alegres y se dice que el PEDZE continúa, yo pregunto: ¿cómo continúa? Si no hay recursos, para mí no es continuidad", afirmó López, advirtiendo que los largos procesos administrativos y de licitación podrían retrasar nuevas obras hasta fines de 2027 [ 03:41 ].

Crisis Habitacional y Educacional en Porvenir

El consejero fue enfático al describir la situación en Tierra del Fuego, destacando que desde el año 2017 no se ha iniciado ningún nuevo proyecto habitacional en Porvenir [ 09:14 ]. Asimismo, calificó como "paupérrimo" el estado actual de la infraestructura educacional en la capital provincial.

Respecto al proyecto de un nuevo colegio para Porvenir, López estimó que bajo el ritmo actual de inversión, la obra podría demorar entre 5 y 6 años en materializarse [ 13:28 ]. "Necesitamos una medida alternativa para ese colegio hoy; las condiciones climáticas de Magallanes no permiten esperar una década por una solución", sentenció.

Debilitamiento de la Autonomía Regional

Durante la entrevista, López también cuestionó el rol del gobernador regional, Jorge Flies, sugiriendo que ha perdido "muñequeo" o capacidad de negociación frente al nivel central [ 14:44 ]. Criticó la falta de inclusión del Consejo Regional en reuniones clave con ministros y la aparente desconexión entre las autoridades designadas y las necesidades territoriales.

"El desarrollo de Magallanes se podría detener. La Cámara Chilena de la Construcción ya lo está advirtiendo: la inversión pública va a bajar enormemente y nuestra región depende de ella", aseguró el consejero [ 08:26 ].

Conectividad y Turismo en Riesgo

Finalmente, López abordó la crisis de conectividad que afecta al turismo en Tierra del Fuego. Advirtió que los altos costos de los servicios de cruce están provocando que las agencias de turismo opten por rutas que evitan pasar por Porvenir, afectando directamente a los pequeños emprendedores y al comercio local [ 18:40 ].





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