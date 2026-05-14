CON DIVERSAS ACTIVIDADES SE CONMEMORA LA SEMANA DEL RECICLAJE EN MAGALLANES

​Este domingo 17 de mayo se conmemora el Día Internacional de Reciclaje, oportunidad que invita a la comunidad a gestionar sus residuos y participar en diversos eventos que se están organizando a nivel nacional.



En Magallanes, el Seremi del Medio Ambiente, Gonzalo Rosenfeld destacó las campañas que están realizando diversas comunidades educativas de recintos educacionales que cuentan con la Certificación Ambiental Escolar. “Comenzamos la semana en el Liceo San José realizando el lanzamiento de la campaña de recolección de plásticos reciclable número 5, donde participarán estudiantes de todo el establecimiento educacional. Además, acompañamos al Jardín Infantil Colores del Viento en sus talleres de reciclaje que invitan a recolectar botellas plásticas PET 1 y latas de aluminio”.



La autoridad ambiental recorrió la Planta REMAG, quienes gestionan residuos industriales y domiciliarios no peligrosos. “En esta planta ubicada en Tres Puentes hacemos la recepción, gestión y recolección de diversos residuos, como cartones, cartones para líquidos, plásticos 1, 2, 4 y 5 y hojalatas y latas de aluminio, además de contar con los contratos de recuperación de la Ley REP junto a la Corporación de Envases y Embalajes ReSimple a través de los Puntos Limpios de Hornillas y Parque de los Dinosaurios”, explicó Guillermo Salinas, Gerente General de REMAG.



A días de cumplir 10 años de la Ley de Responsabilidad Extendida del Productor, se avanza en la recuperación de diversos productos prioritarios, entre los que se encuentran los neumáticos, envases y embalajes, aceites lubricantes, pilas, aparatos eléctricos y electrónicos (AEE) y baterías.



“En la semana del reciclaje, queremos invitar a la comunidad disminuir los residuos que llegan a los vertederos y contribuir a un Magallanes más limpio. Los Puntos Limpios de Hornillas y el Parque de los Dinosaurios están recibiendo vidrios, papeles, cartones, botellas plásticas PET 1, plásticos 2, 4 y 5, latas de aluminio, hojalatas y tetra pack de lunes a sábado entre las 11:00 y 19:00 horas”, agregó Rosenfeld.



Además, de forma excepcional la empresa regional Remag recibirá plumavit este viernes 15 y sábado 16 de mayo en el Punto Limpio de Hornillas, entre las 11:00 y 19:00 horas. Mientras que la Municipalidad de Punta Arenas realizará este sábado una nueva jornada de Ecocanje, entre las 15:00 y 18:00 horas en el Módulo Central de Zona Austral (Frente a la Pista de Patinaje).



