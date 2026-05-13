SUBDERE MAGALLANES EXPONE PLAN DE ZONAS EXTREMAS ANTE REPRESENTANTES DE LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPALIDADES (AMUMAG)

Atendiendo a la invitación extendida por la Asociación de Municipalidades de Magallanes (AMUMAG), el Jefe de la Unidad Regional de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), Javier Labrín Jofré, acudió a un encuentro con representantes de los diferentes Concejos Municipales de la región. El objetivo de la jornada fue dar a conocer los alcances y la cartera de proyectos del Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) en cada una de las localidades de la región. Durante la instancia, se detalló que estas iniciativas forman parte de una planificación estratégica con un horizonte de ejecución de 10 años.



Priorización y rol municipal



Uno de los puntos centrales de la exposición fue la aclaración del proceso de toma de decisiones, donde el jefe de la Unidad Regional fue enfático en señalar que la priorización final de las iniciativas de inversión es facultad exclusiva del Gobierno Regional. Bajo esta misma premisa es que se instó a cada representante municipal a tener un rol fundamental como actores responsables de visibilizar las necesidades de sus comunas, siendo el puente directo entre el territorio y la autoridad regional.



Frente a esto, Daniela Hernández, Concejala de la comuna de San Gregorio y una de las Directoras representantes de la AMUMAG manifestó su satisfacción con la jornada: “Desde nuestro rol nos encontramos muy agradecidos del Jefe de la Unidad Regional Subdere, don Javier Labrín, quien accedió prontamente a nuestra invitación para dar a conocer cómo desde Subdere están abordando y trabajando en la distribución de recursos PDZE etapa dos. Para los concejales representantes de las 10 comunas, es muy importante tener esta información directa de la entidad correspondiente, ya que somos las autoridades más cercanas a los habitantes de cada territorio y quienes atendemos directamente las consultas.

Los recursos del PDZE van en directo beneficio para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra región. Tras la información que recibimos, que es vital para nuestra labor, cada uno de nosotros ahora la transmitirá a sus colegas concejales en las próximas sesiones de los respectivos concejos municipales. Quedamos muy claros y en un contexto realista de lo que se viene para estos próximos años, donde cada comuna deberá trabajar en priorizar los proyectos más relevantes o urgentes para su localidad. Quedamos muy conformes y agradecidos de Subdere y esperamos que estas instancias de comunicación directa se mantengan a lo largo del tiempo”.



Con esta sesión informativa, Subdere reafirma su compromiso con el fortalecimiento técnico de los concejos municipales, asegurando que las autoridades locales cuenten con la información necesaria para gestionar el desarrollo de sus respectivas comunas bajo el marco del PEDZE.



