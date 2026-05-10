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10 de mayo de 2026

CÁMARA DE TURISMO DE ÚLTIMA ESPERANZA ADVIERTE URGENCIA POR MEJORAS EN CONECTIVIDAD AÉREA DE PUERTO NATALES

​El gremio manifestó preocupación por las dificultades operacionales que enfrenta el Aeródromo Teniente Julio Gallardo durante el invierno y pidió acelerar los proyectos de ampliación e intervención de la infraestructura aérea.

aepto Natales

La conectividad aérea de Puerto Natales volvió a instalarse como tema de preocupación para el sector turístico y productivo de Última Esperanza, debido a las dificultades operacionales que enfrenta durante el invierno el Aeródromo Teniente Julio Gallardo. Desde la Cámara de Turismo de Última Esperanza señalaron que resulta urgente avanzar en los procesos de diseño y ejecución del proyecto de ampliación del terminal aéreo.

El gremio indicó que la infraestructura actual presenta señales de saturación frente al crecimiento de la demanda aérea, turística y logística de la provincia. A ello se suman los problemas operacionales asociados a las condiciones climáticas y al estado de la pista, situación que durante los últimos inviernos ha provocado cancelaciones de vuelos o aterrizajes alternativos en Punta Arenas.

Desde la Cámara de Turismo recalcaron que garantizar la conectividad aérea durante todo el año es fundamental tanto para el desarrollo económico como para las necesidades de residentes que deben trasladarse por motivos de salud, estudios o trabajo. Además, destacaron que numerosos emprendimientos y empresas locales han impulsado una oferta turística activa durante las cuatro estaciones del año en destinos como Puerto Natales y Torres del Paine.

La gerenta de la Cámara de Turismo de Última Esperanza, Adriana Aguilar Lagos, sostuvo que resulta necesario mejorar los mecanismos de comunicación cuando existan suspensiones de vuelos por razones de seguridad, de manera que residentes y visitantes reciban información clara y oportuna. Asimismo, el gremio llamó a mantener un plan permanente de intervención y mantención de la carpeta de rodado del aeródromo para asegurar condiciones operacionales seguras durante el invierno.


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